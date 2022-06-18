Quartararo, kötü başlangıca rağmen hafta sonundan umutlu

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Bu sezon Yamaha, yüksek yol tutuşuna sahip pistlerde iyi performans gösteremiyor. Katalan GP'de galibiyete uzanan Quartararo, o hafta sonu ilk antrenman seanslarının ardından "pistte düşük yol tutuşu varken ne kadar hızlı olacakları konusunda endişeli hissettiğini" söylemişti.

Sachsenring'de de hafta sonuna benzer bir başlangıç yapan Quartararo, özellikle 2. antrenmanlarda sert arka lastiği kullanmakta zorlandığı günü yedinci sırada tamamladı.

Sert arka lastik hakkında konuşan Quartararo, "Fena değildi, ancak kullanılmış bir lastik gibi hissettirdi."

"Ancak oldukça tutarlı turlar kaydettik. 1.21.6, 1.21.5 civarında kalabildim, ancak ön gruptakiler 1.20, 1.21 civarı turlar atıyorlardı, bu seviyeye çıkamadım."

“Seansın başları ise çok da iyi değildi, dolayısıyla durumdan pek de hoşnut değildim. Kullanılmış bir lastikle turluyor gibi hissediyordum, yeni lastikler olmasına rağmen performans oldukça düşüktü."

"Yumuşak hamura geçiş yaptığımızda aradaki fark çok büyüktü, ilk turda 1.20.6, sonrasında 1.20.4 yaptım ve o bantta devam ettim."

"Daha iyisini yapabilirdim ama sert hamur ve yumuşak hamur arasındaki fark çok büyüktü." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Orta hamurun yarış için bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda şampiyona lideri, "Benim için mümkün. İlk antrenmanlarda orta hamurla 24 tur kaydettim, o kadar da kötü değildi. Orta hamurun performansı daha yüksek bile olabilir."

"Ancak lastik aşınması çok yüksek, bu yüzden bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü Barcelona'da ilk gün çok zorlanmıştım, sonrasında işler her tur daha da iyiye gitti."

"Umarım yarın da aynı şekilde gelişmeye devam ederiz. Yol tutuşu düşük olduğunda daha fazla zorluk yaşıyoruz ediyoruz, bu yüzden umarım yol tutuşu artar ve gelişimimizi sürdürürüz." dedi.