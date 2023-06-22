Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!
Monster Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Hollanda GP'sine hazırlık için koşu antrenmanı yaparken düştü ve sol bileğinden sakatlandı, yarışamama ihtimali mevcut!
Hayal kırıklıklarıyla geçen sezonun ilk yarısını güçlü bir sonuçla kapatmak isteyen Quartararo, bu amaçla her zamanki gibi formunu korumaya çalışıyordu.
Ancak koşu antrenmanı esnasında kendini yerde bulan ve sol bileğine zarar veren Quartararo için işler daha da kötüye gidebilir, nitekim kendisi ilk olarak X-Ray'e, X-Ray sonuçlarına göre de sağlık kontrollerine girecek.
Kötü haber şu ki, son dedikodulara göre Quartararo'nun sol eli yön ve vites değiştirmeye uygun olmayabilir, bu durumda yarışması imkansız!
Perşembe günü sakatlığı hakkında konuşan Quartararo, "Koşarken düştüm, bileğime ve tırnaklarımı zedeledim. Bir saat içinde X-Ray'e gireceğim, umarım büyük bir şey yoktur."
"Ciddi bir düşüştü, hızla koşuyordum ve bir anda bir engele çarptım. Çok tehlikeliydi!" ifadelerini kullandı.
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