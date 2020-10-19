Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"

Petronas SRT Yamaha sürücüsü, pole pozisyonundan başladığı yarışın başında ikinci sıradaydı ancak bir anda hızlı bir şekilde pozisyon kaybetmeye başladı.

Quartararo yarışı liderin 21.4 saniye arkasında 18. sırada tamamladı ve bunun sonucunda şampiyonada Joan Mir'in 6 puan gerisine düştü.

Quartararo, "Gerçekten zorlandım çünkü harika sonuç alabilecek kadar iyi durumda değildim. Ön lastik basıncının neden tamamen kontrol dışına çıktığını bulmamız lazım. Gerçekten tuhaf hissediyorum çünkü normalde savaşabilecek gücümüz vardı. Galibiyet ya da podyum mücadelesi demiyorum ancak ilk 6 için mücadele edebilirdik. Bu harika olurdu ancak ön lastik basıncı kontrolden çıktı. Bunun nedenini bilmiyoruz."

"Bana göre tercihimiz doğruydu çünkü ilk 3 tur mükemmeldi. Harika hissediyordum ve her şey yolundaydı. Ancak 3. turdan itibaren sorun başladı. Lastik basıncı zaten yüksekti. Yarışın ortasında 20 tur geçmişken, basıncın ne kadar yükseldiğini hayal edemezsiniz. Tamamen kontrol dışına çıktı. Hiç bu koşullarda sürüş yapmamıştım."

"Fren yapamıyordum. Dönemiyordum. Motosikleti yatıramıyordum. Bu yüzden genişten dönüyordum çünkü motosikleti durduramıyordum." dedi.

Antrenmanda iki büyük kaza geçiren ve kalçasından yaralanan Quartararo, fiziksel durumunun sorun çıkarmadığını söyledi.

Quartararo ayrıca Suzuki'nin gelişiminin dikkat çekici olduğunu ancak yine de şu an için endişe duymadığını söyledi.

Quartararo, "Suzuki gerçekten hızlı görünüyor. Onlarla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Aragon'da zor olabilir ancak sonrasında normalde hızlı olduğumuz Valencia gibi pistler gelecek."

"Kasım ayında orada yeni lastiklerle yaptığımız testlerde çok hızlıydık. Onlarla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum ancak gerçekten akıllı olmamız lazım."

"Gelecek yarışta puan kaybetmemek, galibiyet puanlarını kazanmaya çalışmak önemli olacak. Onlarla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak Mir ile 6 puan fark var. Büyük sonuç için mücadele edebiliriz." dedi.