Quartararo: "Kazada bir yerim kırılmadığı için şanslıyım"

Petronas SRT Yamaha sürücü, yağmurun etkili olduğu ilk antrenman seansında kaza yaptı ve acı içerisinde yerde kaldı.

Sedyeyle tıbbi merkeze götürüldü ve büyük bir sakatlığının olmadığı açıklandı. Ancak sol ayak bileğinde bir hematom oluştu ve takım, ikinci seansta piste katılmayacağını doğruladı.

Şimdi cumartesi sabahı daha fazla kontrolden geçirilmesi gerekiyor.

Quartararo, "Doğruyu söylemek gerekirse çok fazla acı çekiyorum."

"İkinci seansta katılmak istedim ama tamamen iyi değildim. Yarın yarışmamın mümkün olup olmadığını görmek için tıbbi merkeze tekrar döneceğim. Ama bu gerçekten iyi bir kaza değildi."

"Acım var, neyse ki bir yerimi kırmadım. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Eğer sürebilirsek iyi olacak. Ama eğer yapamayacaksak da bir başka risk almayacağız."

"Yani bir yerim kırılmadığı için mutluyum. Arka tarafı kaybettim, frenleyemiyordum bile, arka taraf koptu ve beni fırlattı."

"Şanslıydım, elim motosikletin içerisindeydi ve vücudumda hiçbir şeyin kırılmamasından ötürü çok mutluyum."

"Doğruyu söylemek gerekirse ıslak zeminde yeterince deneyimim yok. Aslında motor haritasında iyi bir seçim yapamadım. Öyleyse bu kaza benim için bir tecrübe olacak, bu yıl için normal bir şey. Zaten çok kaza yapmadık ve bence bundan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Şimdi kazanın neden olduğunu biliyoruz ve yarın nasıl hissedeceğimi görmek için sabırsızlanıyorum."

Oriol Puigdemont