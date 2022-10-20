Quartararo: "Kaybedecek hiçbir şeyimin olmadığını hissediyorum"

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Son dört yarışta üç kez yarış dışı kalan ve bitirebildiği tek yarışta ise [Motegi] sekizinci olan son şampiyon, Phillip Island'da şampiyona liderliğini kaybetti ve artık Francesco Bagnaia'nın 14 puan gerisinde yer alıyor.

Odağını tamamen Malezya'daki mücadeleye veren Quartararo, yaklaşımını değiştireceğini ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek için motosikleti ayarlarken riskler alabileceğini söylüyor.

Quartararo,"Son yarışlardan pek keyif almadım ama şu anda hiçbir şey düşünmeme gerek olmayan bir konumdayım."

"Sadece sınırları tamamen zorlamam gerekiyor. Bu elbette farklı bir yaklaşım, dolayısıyla önümüzdeki yarışlara farklı bir ruh haliyle çıkacağım. Şu anda kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını hissediyorum."

"Bu yüzden ilk seanstan itibaren sınırları zorlamaya başlayacak ve motosiklette bazı değişiklikler yapmaya çalışacağım, sonuçta yeni bir piste gittiğimizde ilk anda süper iyi hissedersek hiçbir şeye dokunmuyoruz."

"Ancak artık iyi hissetsek bile bazı alanlarda iyileştirmeler yapmanız gereken bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

"Henüz hiçbir şey sona ermiş değil. O [Pecco] geri dönmeyi başardı, biz de başarabiliriz. Dediğim gibi, sezonun ikinci yarısının korkunç geçtiğini düşünüyoru, ancak bunu değiştirebilir ve bu son iki yarışta daha iyi performans göstermeye çalışabiliriz." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Portekiz'de şampiyona liderliğine oturan ve geçtiğimiz haftaya kadar zirveden inmeyen Quartararo, bir ara avantajını 34 puana kadar çıkarmayı başarmıştı.

Şu anda RNF Racing koltuğunda oturmakta olan Yamaha test pilotu Cal Crutchlow, Fransız sürücünün şampiyonayı bu kadar uzun süre lider götürmesinin inanılmaz bir olay olduğunu düşünüyor.

Crutchlow, "Henüz pes etmedi, bu kesin."

"Fabio ile hem bir arkadaş hem de onun için çalışan biri olarak sık sık konuşuyorum, kendisi sadece zor bir dönemden geçiyor ve motosikletin yapabileceğinin ötesinde işler başarıyor. Bundan ötesine geçemez."

"Evet, geçen hafta bir hata yaptı, ancak kendisi sık hata yapan bir isim değil. Çoğunlukla şanssızlıklarla karşılaştığını söyleyebiliriz."

"Şampiyonada lider olması bile inanılmaz, ancak bu seviyede nasıl sürüleceğini biliyor ve iyi bir hafta sonu geçirme şansı mevcut."

"Asıl mesele, diğerlerinin kötü bir hafta sonu geçirmesine ihtiyaç duymamız." dedi.