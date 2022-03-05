Quartararo, Katar'da Yamaha motosikletinin "limitlerinde" değil

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Quartararo, kış döneminde Yamaha'nın geçen yılki en yüksek hız farkını kapatmaması nedeniyle epey şikayetçiydi.

Cuma günü Katar'da, hız ölçüm noktalarında sonuncu olan Quartararo, Suzuki sürücüsü Alex Rins'ten 10 km/s daha yavaştı.

Derecelere bakıldığında ise Quartararo, zaman tablosunda Rins'in 0.4 saniye gerisinde sekizinci sırada yer aldı ve şu anda Yamaha ile limitleri bulmakta zorlandığını kabul etti.

Quartararo, "Şu anda kendi açımdan farklı hissettiğimi söylemem gerekiyor."

"Kendimi motosiklette pek rahat hissetmiyorum. Aslında sıralama madundayken testte bile o kadar iyi hissetmemiştim. Fakat bugün tuhaf şekilde kaçırdığım bir şeyler vardı."

"İlk iki sektörde hızlıydım ama bir şeylerde geride kaldık ve bunun nedenini anlamamız ve çözmemiz gerekiyor. Çünkü baktığınızda, kinci bölüme kalmak adına tamamen güvende değiliz."

"Limitte hissediyorum ama gerçek limitlerde değiliz."

"Dediğim gibi, bugün zor bir gün geçirdim çünkü bazı şeyleri pek anlayamadım ve bunların ne olduğunu görmek için verileri kontrol edip karşılaştırma yapmamız gerekiyor."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak bugün tur zamanı anlamında limitlerde olduğumu hissetmiyorum."

“Limitte gibiymişim gibi geliyor çünkü zorlandık. Zor bir gün geçirdik. Bugün Katar'daki ilk günümüz ve normalde burada bir teste sahip oluruz.... Yani bugün biraz zordu." dedi.

En yüksek hız farkının düşündüğü gibi olup olmadığı sorulduğunda Quartararo, "Beklediğim şey tam olarak buydu. Bugün zor bir gündü ve dediğim gibi motosiklette kendimi pek iyi hissetmedim."

"Gelişmenin bir yolunu bulmalıyız fakat yaşananlar sürpriz olmadı." dedi.

Takım arkadaşı Franco Morbidelli, Cuma günü beşinci sırada yer aldı ve en iyi Yamaha sürücüsü oldu. Ayrıca en yüksek süratte de Quartararo'dan öndeydi.

2020'den bu yana 2019 motosikletini süren Morbidelli, yakaladığı en yüksek süratten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Morbidelli, "MotoGP'de geçirdiğim her sezonda en yüksek süratte sonuncuydum."

"Her yıl sürekli olarak en yüksek sürat anlamında en gerideydim ve fabrika ekibiyle ilk gerçek yarışımda listenin ortasındayım."

"Yani, kişisel anlamda en yüksek süratten dolayı mutlu olmalıyım. Fakat genel olarak ve fabrika bazında bakarsak, gelişmemiz gerekiyor."

"Yine de kişisel olarak bugün en yüksek hız açısından kendi adıma güzel bir gün oldu." dedi.