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MotoGP / Katalan GP Haberler

Quartararo: ''Katalonya'da bana siyah bayrak gösterilmeliydi''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Yamaha'dan Fabio Quartararo, MotoGP Katalonya Grand Prix'sinde deri tulumunun önü açık şekilde sürüş yaptığı için, kendine siyah bayrak gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Quartararo: ''Katalonya'da bana siyah bayrak gösterilmeliydi''

Pazar günü gerçekleştirilen Katalonya Grand Prix'sinin beşinci turunda, Quartararo'nun tulumunun önü açıldı ve Fransız sürücünün göğüs koruması yere düştü.

Quartararo, yarış esnasında pist limitlerini aşması gerekçesiyle üç saniyelik bir ceza aldı ve yarıştan saatler sonra da üç saniyelik başka bir ceza almasının ardından altıncı sıraya gerilemiş oldu.

Autosport tarafından bu durum hakkındaki yorumları sorulan Quartararo, yarışta kendisine siyah bayrak gösterilmesi gerektiğini ve geçtiğimiz hafta Jason Dupasquier'in hayatını kaybetmesinden sonra, yarışı tulumu açık şekilde götürmesinin ''doğru bir davranış olmadığını'' söyledi.

Quartararo, ''Evet, öncelikle, geçmişe dönüp bakıldığında, yaşananlardan mutlu olabilirim çünkü itiraf etmesi ne kadar zor olsa da, bana siyah bayrak gösterilmeliydi.''

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Yani, kendimi tehlikeye attığım doğru. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta olanları düşündüğünüzde, siyah bayrak gösterilmesi doğru olacaktı.''

''Ancak şanslıydım. Katılmadığım tek ceza kısayol kullanmış olmamdı. Bunun adil bir ceza olduğunu düşünmüyorum.''

''0.7 saniye kaybettim ancak eğer 1 saniye kaybetseydim ceza olmayacaktı. Ben motosikletin üzerindeyken 0.7 veya 1 saniye kaybettiğimi nasıl bilebilirim?''

''Yani, bu biraz aptalcaydı. Ancak ikinci cezaya katılıyorum. Sinirliydim ancak bu hiç puan almamaktan daha iyidir.'' dedi.

Quartararo, pist sınırlarının bu kadar sıkı şekilde denetlenmesi hakkında da yorum yaptı ve bunun ''yarışmanın eğlencesini azalttığını'' söyledi.

Autosport tarafından sürücü ekipmanları kurallarının değiştirilip değiştirilmemesi gerektiği sorulan Quartararo, ''Güvenlik açısından, ne kadar fazla kural, o kadar iyi.''

''Ancak, Miguel ve Mir'in, Mugello'nun son turunda yaptıkları gibi, hoşuma gitmeyen bazı şeyler var.''

''Onlar pist limitlerini aştılar. Bu onlara hiçbir kazanç sağlamadı.''

''Ben ise, kısayoldan gitmek istemedim çünkü düz gitmek istedim.''

''Ön tarafı kaybettim, çarptım ve sonra düz gittim. Eğer orada çakıl olsaydı, çakıla girerdim.''

''Kısayoldan gittiğim için 3 saniye ceza aldım ancak kısayol, normal yoldan daha yavaş. Yani buna bir kısayol diyemeyiz.''

''Benim açımdan, kurallar daha sıkı hale geliyor, her zaman çizgide dümdüz gidemeyiz.''

''Bazen hatalar yapıyoruz ve [bu kurallar] yarışmanın eğlenceli kısmını alıyor. Bizler robot değiliz, bu yüzden sürücülerin yaptığı bazı hatalara izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.'' dedi.

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Rossi, Katalonya yarışından daha fazlasını beklemiş

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Rossi, Katalonya yarışından daha fazlasını beklemiş
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Editör Lewis Duncan

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