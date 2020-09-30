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MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Katalonya GP zaferi, hayatımın en iyi anıydı"

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Quartararo: "Katalonya GP zaferi, hayatımın en iyi anıydı"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Petronas SRT Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Katalonya'da aldığı zaferin Jerez'deki ilk zaferlerinden daha iyi olduğunu, hatta hayatının en iyi anı olduğunu söyledi.

Sezonun Jerez'de gerçekleştirilen ilk iki yarışını domine eden Quartararo, sonrasında zorlandı ve 5 yarışta sadece 33 puan toplayabildi. Quartararo bu süreçte podyuma dahi çıkamadı.

Ancak Quartararo, bu kötü gidişatı Katalonya'da kazanarak sona erdirdi. Katalonya zaferiyle Quartararo, şampiyonada tekrar liderliğe yükseldi.

Quartararo, "Hayatımın en iyi anıydı. Jerez'deki zaferlerimden daha iyiydi çünkü iyi bir dönem geçirirken kazanabilirsiniz. Bunu beklersiniz, iyi iş çıkaracağınızı bilirsiniz."

"Ancak art arda 5 yarışta pek harika iş çıkarmadıysanız, sadece podyuma çıkmak değil, zafere ulaşmak, doğrudan zafere ulaşmak harika."

"Çok duygulandım. Beni izleyen ailemi düşündüm. Starttan hemen önce kardeşimle konuştum. Ofisime döndüğümde bana mesaj attığını biliyordum."

"Kendime güveniyordum. Harika bir histi ve dürüst olmak gerekirse tekrar öne dönmek harikaydı." dedi.

Quartararo, Ducati'nin zayıf olduğu Misano'yu değerlendirmesi gerekirken kaza yapmasının ve şampiyona liderliğini Andrea Dovizioso'ya kaptırmasının, sezonun şu ana kadarki en kötü olayı olduğunu söyledi.

Quartararo, "2020'nin en kötü yarışı, Misano'daki ilk yarıştı. Takımla konuşmuştuk. Ducati'nin orada harika olmadığını biliyorduk, bu yüzden harika bir sonuç almalıydım. Ancak kaza yaptım."

"Bu açıdan, bu senenin en kötü olaylarından birisiydi. Bunun dışında art arda üç yarış, Avusturya ve Brno yarışlarında sadece 20 puan kazanabildim. Oralarda da çok zorlandım."

"Bu sene çok fazla zorlu an yaşadık. Ancak bu zor zamanlarda hep sıkı çalıştım, daha sıkı çalıştım. Bu açıdan tekrar öne dönmek harika." dedi.

 
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Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Editör Lewis Duncan

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