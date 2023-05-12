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Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"

Fransa'da Cuma gününü 12. sırada tamamlayan ve yarın Q1'de mücadele etmesi gerekecek olan Fabio Quartararo, 2023'te getirdikleri yeni motorla güç kazandıklarını ama sürüş anlamında büyük şeyler kaybettiklerini söylüyor. Yeni motor nedeniyle hayatındaki en agresif motosikleti sürmek zorunda kaldığını söyleyen Fransız sürücüye göre, kendisi şu anda "Yamaha'daki en zor zamanını" geçiriyor.

Can Çarpıcı
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Quartararo, kendi evinde gerçekleştirilen MotoGP Le Mans hafta sonuna zorlu bir başlangıç yaptı.

Gün boyu Yamaha M1'in ön tarafında istediği hissiyatı yakalamayan Quartararo, birinci antrenman seansını 11., ikinci antrenman seansını ise 12. sırada tamamladı. Bu da Quartararo'nun yarın Q1 seansında mücadele edeceği anlamına geliyor. 

M1'in kontrolünü birçok kez kaybeden ve motosikleti son anda kurtardığı anlar yaşayan Quartararo, oldukça karamsar durumda ve Fransız sürücü, Cuma gününün ardından verdiği demeçlerde motosikletin durumunu oldukça dürüst bir şekilde eleştirdi. 

Quartararo, 2023'e getirdikleri yeni motorla güç kazansalar da sürüş tarafında büyük kayıplar verdiklerini ve motosikletin "güçlü yanlarını kaybettiklerini" düşünüyor.

Cuma gününün ardından konuşan 2021'in şampiyon ismi, şunları söyledi: "Motosiklette hiçbir hissiyatım yok. Motosiklet aşırı ama aşırı agresif ve kesinlikle dönmüyor. Güçlü olduğumuz tüm özellikleri kaybediyoruz. Geçmişte daha az güce sahip olsak da diğer güçlü özelliklerimiz vardı."

"Bu yıl ise motor gücünü artırdık ama -ama bunu yapınca- sürüş kısmında kazandığımız güçten çok daha fazlasını kaybettik."

"Hayatımda daha önce hiç bu kadar agresif ve dönmeyen bir motosiklet sürmedim. Belki de motorun karakteri, motosikletimizi çok agresif yapıyordur. Evet, artık daha çok gücümüz var ama bu motor, motosikleti inanılmaz agresif yapıyor ve bu daha önce görmediğimiz bir agresiflik."

"Normalde nerede zaman kaybettiğini kolayca anlayabilen ve bunu söyleyebilen bir sürücüyümdür ama şu anda motosiklet o kadar agresif ki ne diyeceğimi bilemiyorum."

"Bence şu anda Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum çünkü 8 yarışın ardından [sprint yarışlarını da sayıyor] hâlâ bir çözüm bulamadık. Herhangi bir temelimiz ya da hızımız yok." 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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