Quartararo: "Jerez'de, yenilmesi gereken motosiklet Yamaha değil"

Yamaha, genel olarak virajlarda daha iyi bir motosiklete sahip olmasına rağmen, düzlüklerde vakit kaybediyor. Quartararo, geçen yıl M1'le altı pole pozisyonu almasına rağmen hiç zafer elde edemedi. Maverick Vinales de üç pole pozisyonu aldı ve sadece bir zafer elde etti.

Honda, Ducati ve hatta Suzuki'ye karşı sahip oldukları bu güç eksikliği, sürücülerin yarış içerisinde atak yapmasını ve yükselmesini olumsuz etkiliyor.

Çarşamba günü Jerez testinde Vinales ile birlikte 1. ve 2. olmalarının ardından 2020 M1'in performansını değerlendiren Quartararo, “Yamaha'nın en iyi motosiklet olduğunu söyleyebileceğimizi sanmıyorum çünkü son şampiyonluk Honda tarafından kazanıldı. Dürüst olmak gerekirse en iyisinin Yamaha olduğunu hissetmiyorum."

“Motosikletimizin tek turda gerçekten hızlı olduğunu biliyoruz ancak önümüzde Ducati, Honda, veya Suzuki olduğunda tüm potansiyelimizi kaybediyoruz. Çünkü düzlüklerde daha hızlılar, oysa biz virajlarda hızlıyız. Bu yüzden avantajımızı kullanmak kolay değil."

“Bence gerçekten yenilecek motosiklet M1 değil. Ancak Maverick bu testte gerçekten hızlıydı ve tempomuz iyi görünüyor." dedi.

Vinales ise temel amacının startta önde olmak ve ritim yakalamak olduğunu söyledi.

“Diğer sürücülere karşı dikkatli olmalıyız. Ama ben gerçekten kendime odaklanıyorum. Her turda motosikletten maksimum değeri almaya çalışıyorum ve benim için en önemli şey ilk virajda liderliği almak için sıralama turlarında ilk çizgiye oturmak ve ritim yakalamak."

“Bu motosikletle yarışmanın yolu bu ve yapmamız gereken de bu. Amaç ilk virajda lider olmaya çalışmak ve kendi ritmimi ayarlamak. Yalnız olduğumda çok rahatım.

“Yani ana düşüncemiz ve ana hedefimiz bu."

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