Quartararo, Jerez MotoGP yarışının ardından kolundan ameliyat oldu

Fransız sürücü, cumartesi günü pole pozisyonunu kazanmıştı ve pazar günkü yarışı da rahat şekilde ilk sırada götürüyordu. Ancak yarışın orta kısmında hız kaybetmeye başladı ve yarışı 13. sırada tamamladı.

Jerez yarışı öncesinde şampiyonayı lider götüren Quartararo, 2019'da da yine aynı sorun nedeniyle kolundan ameliyat olmuştu. Fakat Pazar günü verdiği demeçte, bunun Jerez'de ilk kez kendisini etkilediğini belirtmişti.

Quartararo, bununla nasıl başa çıkacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Hiçbir fikrim yok, bu soruyu cevaplayamıyorum çünkü beynim şu anda çalışmıyor. Şu anda çok fazla düşünüyorum, bunu yapmamayı tercih ediyorum... Menajerim, en iyi arkadaşım ve takımım çoktan bu konuyla ilgilenmeye başladılar.''

''Eminim bir şeyler planlamışlardır çünkü iyi değil, kolum hiç de iyi değil. Geçen sene Portekiz'de kolum felaketti, bu yıl ise mükemmeldi.''

''Kariyerim boyunca bu problemi Jerez'de hiç yaşamamıştım ama bu kez Jerez'de de sorun yaşadım.''

''Beynim tamamen şuraya git, buraya git diyen insanlarla dolu ve şu an 'kaybolmuş' hissediyorum.''

Yamaha sürücüsü, Jerez'den önceki Doha ve Portekiz yarışlarını kazanmıştı. İspanya GP'ye de pole pozisyonundan başlamıştı.

Salı günü Quartararo, CH Aix en Provence hastanesinde Kronik efor kompartman sendromu (KEKS) teşhisiyle başarılı bir ameliyat geçirdi.

Yamaha, Fransız sürücünün kendi ülkesindeki Le Mans yarışına kadar tamamen iyileşeceğini açıkladı.

Quartararo, Twitter'dan yaptığı açıklamada operasyonun yolunda gittiğini belirtti.

2021 sezonunun beşinci yarışı olan Fransa Grand Prix'si 16 Mayıs'ta Le Mans pistinde gerçekleştirilecek.

Quartararo, Jerez'deki hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen şampiyonayı Francesco Bagnaia'nin iki puan gerisinde ikinci sırada götürüyor.