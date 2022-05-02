Quartararo: "Jerez MotoGP yarışında Bagnaia'yı yenmek mümkün değildi"

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Hem Quartararo hem de Bagnaia, Jerez hafta sonunun en güçlü sürücüleriydi. İkili yarışa birinci ve ikinci sıralardan başlarken, Bagnaia 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu almıştı ve yarış temposu çok kuvvetliydi.

İkili startta yerlerini korudular ve tüm yarış 0.6-0.7 saniye içerisinde gittiler. Quartararo rakibine hep yakın gitse de, 25 turluk yarışta geçiş yapmayı başaramadı.

Sonuç olarak damalı bayrak sallanırken ikili arasında 0.285 saniye vardı ve Bagnaia, bu sezonki ilk zaferini elde etmiş oldu.

Şu anda şampiyonada yedi puan farkla ilk sırada yer alan Quartararo, yarış hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Evet, gerçekten zordu. Hedefim ilk iki veya üç turda Pecco'yu geçmekti. Fakat temposu çok güçlüydü. Çok iyi ve geç fren yapıyordu."

"Bu yüzden de onu geçmek zordu. Arkasındayken ön lastik basıncının ve ön lastik sıcaklığının çok yüksek olduğu hissine kapıldım."

"Onunla aramda belli bir fark bırakmak zorundaydım çünkü arkasında kalamıyordum."

"Son turlarda bir şeyler denemek adına elimden gelenin en iyisini yaptım ancak herhangi bir atak yapmak mümkün değildi çünkü çok hızlı ve aynı zamanda çok tutarlıydı."

"Yine de bu yarıştan gerçekten memnunum çünkü hızımız çok iyiydi."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, son turda 11. virajda yaptığı hata nedeniyle vakit kaybettiğini ve bundan ötürü muhtemel bir son tur hamlesini kaçırdığını belirtti. Yine de böyle bir hata yapmasaydı bile geçiş yapma ihtimalinin düşük olduğunu kabul ediyor.

"Son turda çılgınca zorluyordum... Son virajda bir şans yakalayabilmek için 11. virajı çok hızlı dönmeye çalıştım ve orada ön kısmı biraz kaybettim."

“Sonrasında da 'tamam, artık yavaşlıyorum' dedim. Önümde iki viraj kalmıştı, son virajda Pecco'yu geçme şansım yoktu."

"Son iki virajda rahat olsam da atak yapamadım çünkü Pecco önde tek başınaydı, hiçbir sürücünün arkasında değildi ve bu da ön lastiklerinin çok iyi durumda kalmasını sağladı."

"Fakat bu şansı elde etmek için ilk turlarda gerçekten iyi hareket etti."