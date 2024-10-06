Quartararo: "Japonya GP'sindeki yakıt sorunu 'kabul edilemez'"
Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, üç MotoGP yarışında ikinci kez yakıtının bitmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2021 dünya şampiyonunun pazar günkü Japonya Grand Prix'sinde son turda yakıtı bitti.
Geçen ay Misano'da yapılan Emilia Romagna Grand Prix'sinde de yakıt sorunu sebebiyle beşinci sırada bitirme ihtimalini kaybetmişti.
Fransız sürücü, Motegi'deki yarışın ardından, "Üç yarışta iki kez böyle bir şey yaşamak kabul edilemez."
"Bu hafta sonu gerçekten zorlandığımız yetmiyormuş gibi bir de bunun üzerine yakıtımızın bitmesi çok saçma."
"Ayrıca stratejinin neden işe yaramadığını bulmamız gerekecek." şeklinde konuştu.
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Quartararo'yu bu hafta sonunda olumsuz bir ruh hali içinde bırakan tek şey yakıt sorunu değildi. Diğer şeylerin yanı sıra, Grand Prix'nin ardından fiziksel olarak tükenmişti.
"Adeta öldüm! Yarışın ortasında kollarım kötü durumdaydı ve her yerim ağrıyordu."
"Bu, sahip olduğumuz tutuştan da kaynaklanıyor. Yol tutuşunuz olmadığı anda motosiklet yön değiştirmiyor, fren yaparken bile durmuyor ve çok zorluyorsunuz. Bu yüzden bizim için gerçekten uzun bir yarış oldu."
"Yarışın ikinci turunda bile, diğerlerine kıyasla, lastiklerimizin ömrü bitmişti. Anlaması çok zor olan şey de bu: Arada bu kadar fark olduğunu görmek."
"Kendimizi Honda ile karşılaştırdığımızda bile, kavrama sorunlarımız olduğunu görüyoruz. Onlar bu açıdan bizden çok daha iyiler."
Fransız yayın kuruluşu Canal+'a konuşan Quartararo, Yamaha bu kadar gerideyken yakıt konusunda sınırları zorlamanın pek bir anlamı olmadığını da belirtti.
"Birazcık farklı bir harita kullanmanın bize bir şey kazandıracağını sanmıyorum, özellikle de bu hafta sonu bulunduğumuz pozisyona bakarsak."
"Bazı açıklamalar bulmamız gerekecek çünkü dediğim gibi, bu kabul edilemez."
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