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Quartararo: "Japon üreticiler bizi utandırıyor"

Fabio Quartararo, berbat bir Britanya Grand Prix sprintinin ardından Japon motosikletli MotoGP sürücülerinin kötü formlarından dolayı utanç duyduklarını itiraf etti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Quartararo, Cumartesi günü Silverstone'da yapılan 10 turluk sprint yarışında 21. sıradan daha iyi bir derece elde edemedi.

Yarışın büyük bir bölümünde, Japon motosikletleri kullanan altı sürücünün tamamı gridin en altında yer aldı. Yalnızca Franco Morbidelli damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Bu sonuç, Japon üreticilerin 2023'ün büyük bölümünde yaşadığı 'kötü sonuç elde etme' durumunu devam ettirdi. 

Autosport'un Yamaha ve Honda'daki sürücülerin şu anda Japon üreticiler tarafından utandırıldığını düşünüp düşünmediği sorusuna Quartararo şu yanıtı verdi: "Elbette."

"Yani, şu anda Avrupa motosikletleri Japon motosikletlerinden daha fazla, ama Japon üreticileri üstte ve diğerleri altta değil."

"Hepimiz aşağıdayız, bu yüzden kesinlikle bir şeyleri yanlış yapıyoruz."

"Ama özellikle benim açımdan, yarın tamamen farklı bir şey yapmamız gerekecek."

"Kaybedecek bir şeyimiz yok ve şu anda önceliğim gelişmeye çalışmak, daha önde olmak ve normalde sezonun ikinci yarısında düşüş yaşadığımız önümüzdeki yarışlarda bir adım öne çıkmak."

Joan Mir, Repsol Honda

Joan Mir, Repsol Honda

Photo by: Repsol Media

Quartararo, sıralamadaki düşük yerinin, Q1'deki pite girdiği bir 'yanlış anlamadan' kaynaklandığını, servise ihtiyacı olduğunda 'mekanikerin garajın arkasında olduğunu' ve ona sadece bir adet hızlı tur için zaman bıraktığını açıkladı.

Zor zamanlarında motivasyonunu koruma konusunda zorlandığını itiraf eden Quartararo, 2023 sezonunun 2017 ve 2018'deki Moto2 yıllarından daha kötü olduğunu söylüyor.

Autosport'un bunun kendisi için daha kötü bir kariyer noktası olup olmadığını sorması üzerine, "Evet, çünkü Moto2'de her zaman berbattım." 

"Dürüst olmak gerekirse Moto2'de hiçbir şey yapmadım, sadece birkaç zafer kazandım."

"Moto2'de hiçbir zaman şampiyonada ilk üç için mücadele etmedim. Moto2'ye iyi adapte olamadım ama MotoGP'de durum böyle değil." yanıtını verdi.

Morbidelli, Japon ve Avrupalı markalar arasındaki uçurumun geçen sezonun ikinci yarısında zaten büyük olduğunu ve Quartararo'nun 'inanılmaz irade gücünün' Yamaha'nın sorunlarını maskelediğini belirtti.

Sprintte Quartararo'nun bir sıra önünde yer alan LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, Japon motosikletlerinin formunun 'şok edici' olduğunu söyledi.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nakagami, "Honda ile zorlanıyoruz çünkü fren yaptığımızda motosiklet bir tepki vermiyor."

"Bu yüzden, sadece 10 tur olması ve yarışı 30 saniye geride bitirmemiz büyük bir şok oldu. Bu düzeltmeleri gereken bir şey, çünkü bu sadece bir sürücü sorunu değil."

"Tüm Honda sürücüleri sorun yaşadı. Bugünden sonra performans ve sonuç konusunda oldukça üzgünüm."

"Bugünkü koşullara uyum sağlamak çok zordu ama çok yavaştık ve performansımız iyi değildi." dedi.

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MotoGP Britanya Sprint: Kuruyan pistte Alex Marquez kazandı, Bagnaia puan alamadı, Marquez ve Quartararo gerilerde!

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