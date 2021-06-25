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MotoGP / Hollanda GP Haberler

Quartararo, ıslak zeminli Assen'de ''çok dikkatli'' davranmış

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, Hollanda Grand Prix'sinin ikinci antrenmanının ıslak zeminli bölümünde ''çok dikkatli'' davrandığını çünkü ''aptalca bir hata'' yapmaktan korktuğunu söyledi.

Quartararo, ıslak zeminli Assen'de ''çok dikkatli'' davranmış

Yamaha sürücüsü şu anda şampiyonayı 22 puanla önde götürüyor ve 2019 yılındaki çaylak sezonunda burada pole pozisyonunu alan Quartararo'nun Assen'de güçlü olması bekleniyordu.

Fransız sürücünün takım arkadaşı Maverick Vinales, cuma günü Assen'deki iki seansı da lider götürdü ve Quartararo, genel zaman çizelgelerinde takım arkadaşının en iyi turundan 0.419 saniye geride kalarak günü dördüncü sırada tamamladı.

İkinci antrenman seansının ortasında piste yağmur yağmaya başladı ve Quartararo, şampiyonluk ümitlerini bozabilecek herhangi bir hasar almamak için çok dikkatli davrandığını söyledi.

Quartararo, "Oldukça olumlu bir gündü fakat ilk seansta lastiklerin sayısı için yumuşak ön taraf kullanmamız gerekiyor. Bu da genellikle sevmediğim bir lastik."

''Yani bu sabah sadece ön tarafta yumuşak lastik kullandık.''

''Orta arkalar iyiydi ancak ön tarafı çok zorlayamadım. Yine de oldukça mutluyum.''

''Bu öğleden sonra da orta ve sert lastiklerle sürüş yaptım ve biraz yağmur yağıyordu. Özgüvenim sert lastiklerle çok iyi seviyelerde değildi ve sonrasında pist ıslanınca çok dikkatli davrandım.''

''Motosikletten aldığım hisler kötü değildi ancak çok dikkatliydim ve yarın bir adım atmamız gerektiğini biliyoruz.''

''Yani, bu hislerin oluşması için sadece tek tur attım ancak sonrasında herkesin çok zorladığını gördüm. Ben dikkatli kalmak istedim ve biraz fazla dikkatliydim. Yarın belki de başka bir yöne doğru zorlamamız gerekecek.''

''Ancak pistte bilgi toplayabildim ve kendimizi sınırlara kadar zorlamadık.'' ifadelerini kullandı.

Motorsport.com tarafından başka bir yön derken ne kastettiği sorulan Quartararo şunları ekledi: ''Daha fazla sınırlarda olacağım.''

''Şu anda, ıslak bir ikinci antrenman seansında aptalca bir hata yapmak istemediğim bir durumun içindeyim.''

''Bu yüzden zamanı gelince daha fazla zorlayacağım. Ancak bugün hata yapma zamanı değildi. Bu yüzden biraz sakin kaldık.''

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