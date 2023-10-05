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Quartararo: "Islak zeminde şansımı denemek istedim"

Fabio Quartararo, MotoGP Japonya GP'de ıslak zeminde pistte kalma kararının sebebini, 14. veya 10. bitirmenin kendisi için çok büyük bir fark yaratmayacağı şansını denemek istemesi olarak açıklıyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jamie Klein
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Pazar günü Motegi'deki yarış başlamadan önce yağan yağmur ve koşulların hızla kötüleşmesi nedeniyle, ilk turun tamamı ıslak zeminde koşuldu.

14. sıradan start alan Quartararo, ilk turun sonunda pistin büyük çoğunluğu pite girerken pistte kalmayı tercih etti.

Ancak Quartararo sadece bir tur daha dayanabildi ve ikinci turun sonunda pite girdi. Yarışın ortasında kırmızı bayrak gösterildiğinde yarışı 10. sırada bitirdi.

Cumartesi günü kötü geçen bir sprint yarışından sonra Quartararo, diğerleriyle aynı stratejiyi uygulayarak sadece birkaç sıra yükselme ihtimalinin Pazar günü alternatif bir şey denemeyi haklı çıkardığını söylüyor.

Quartararo, Canal+'ya yaptığı açıklamada, "Pistte bir tur daha kalmaya çalıştım, çünkü pist ıslaktı ama çok yağmur yağmıyordu."

"İkinci turuma başladığımda, kuru lastiklerle daha fazla pistte kalamayacağımı anladım."

"Bence 14. veya 10. bitirmenin arasında pek bir fark yok, bu yüzden şansımı denemek istedim."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"İşe yaramadı ama bu hafta sonundan olumlu sonuçlar çıkaracağız." dedi.

Autosport tarafından ilk turda pite girerek ne kazanabileceğini sorulduğunda Quartararo, şunları ekledi: "Birkaç pozisyon daha kazanabilirdim ama yedincilikten yukarı çıkamazdım. Son iki turda bazı hatalar yaptım ve birkaç saniye kaybettim... Belki yedinci, sekizinci ya da dokuzuncu olabilirdim."

Ayrıca Quartararo, geçen Pazar günkü yarışta 'çok daha kötüsünü beklediğini' ekledi.

Bununla birlikte, mevcut Yamaha motoru ile güç dağıtımında karşılaştığı sorunların (arka çekiş eksikliği ve maksimum hız) asla 'bir dengeye' sahip olmadığını belirtti.

Quartararo, "Benim bakış açıma göre, motor iyi. İnanılmaz iyi değil ama çok kötü de değil."

"Bazı noktalarda ıslak zeminde çok kötü değiliz, ben çok daha kötüsünü bekliyordum. Sorun şu ki ya hepsi çok iyi ya da hepsi çok kötü oluyor."

"Kurabileceğimiz bir denge yok. Virajlara girmek gerçekten zor ama motosikletimizi toparlamamız gereken tutunma alanında bugün çok kötü değildik."

"Sadece virajlara hızımı taşıyamıyorum, bu bizim için bir sorun." dedi.

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