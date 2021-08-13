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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Quartararo: "Islak zeminde henüz çözemediğimiz bir sorun yaşıyorum"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, ıslak zeminde geçen Avusturya'daki ikinci antrenman seansının ardından ıslak zeminde henüz çözemedikleri bazı sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Quartararo: "Islak zeminde henüz çözemediğimiz bir sorun yaşıyorum"

Fransız sürücü geçen cuma günü ıslak zeminde gerçekleştirilen antrenman seanslarında koşulların kendisi için tam bir kabus gibi olduğunu çünkü M1'e tamamen güvenemediğini söylemişti.

Cuma günkü ikinci antrenman seansında aniden başlayan sağanak yağmur, ikinci seansın büyük çoğunluğunun ıslak zeminde geçmesine neden oldu.

Yine gerilerde kalan Quartararo, bu hafta sonu ıslak zeminde daha iyi hissedip hissetmediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bugün en iyisi değildi. Sabah, kuru zemindeki hissiyatım aslında harikaydı."

“Fakat ıslak zeminde yine güven sorunu yaşadım. Yani ıslak zeminde henüz düzeltemediğimiz bir sorunumuz var ve bir şeylerin gelişip gelişmediğini görebilmek adına farklı bir şey deneyeceğiz."

“Şu noktada kendimi ıslak zeminde iyi hissetmiyorum. Bu duruma rağmen dokuzuncu sırayı alabiliyorum ama hissiyat gerçekten harika değil. Bu yüzden bu hissi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.”

Sorunun nerede olduğu sorulduğunda Quartararo, "Şu anda viraja girerken arka tarafta hiç yol tutuş olmadığını hissediyorum, viraja hız taşıyacak özgüvene sahip değilim."

"Islak zeminde bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Islak zeminde daha da hızlı olabilmek adına bunu geliştirmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Cuma sabahı ilk antrenman seansında 9. virajda yolda kaldı ancak Yamaha'sını kenara çekmişti.

Fransız sürücü, vites değişimi esnasında garip bir his olduğunu ve önemli amaçlı olarak motosikletini kenara çektiğini belirtti.

"Evet, oraya geldim ve yedinci ile sekizinci viraj arasındaki yön değişiminde iki vites attım, sonrasında vites değişmedi."

"Üçüncü viteste kaldım ve bu virajda üçüncü vites kullanılmıyor. Bu yüzden elektronikte güç düşüşü oldu."

"Sonrasında performansın düştüğünü hissettim ve durdum. Çünkü motosikletin giderek yavaşladığını hissettim."

"Gösterge panelinde hiçbir şey yoktu. Tuhaf bir şey hissettim ve durdum. Her şeye baktım, sorun yoktu. Ben de tekrar devam etmeye karar verdim. Fakat motorda ya da vites kutusunda sorunumuz yoktu. Sadece vitesi düşürmeye çalıştım ve geçmedi."

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