Quartararo, iptal edilen planlara rağmen hâlâ Formula 1 testi yapmak istiyor

Fabio Quartararo'nun, 2021'de Yamaha ile ilk MotoGP dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından, 2022 sezonunun sonunda Mercedes'in şampiyonluk kazanmış Formula 1 araçlarından biriyle özel bir test gerçekleştirmesi planlanmıştı.

O dönemde Mercedes ve Yamaha, Monster Energy ile Petronas olmak üzere iki önemli ana sponsoru paylaşıyordu. Bu durum, hem takımlar hem de sponsorlar açısından ticari açıdan cazip bir fırsat yaratmıştı.

Ayrıca bu tür bir iş birliğinin daha önce bir örneği de bulunuyordu. 2019 yılında Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Yamaha efsanesi Valentino Rossi, büyük ilgi gören bir sürüş değişim etkinliğinde birbirlerinin araçlarını kullanmıştı.

Ancak Quartararo'nun Alman üreticiyle gerçekleştirmesi planlanan test hiçbir zaman hayata geçirilmedi ve proje zamanla rafa kaldırıldı. Buna rağmen, 27 yaşındaki sürücünün Formula 1 aracı kullanma ihtimali, geçtiğimiz hafta Barselona’da Formula 1 hafta sonuna katılmasıyla yeniden gündeme geldi.

Kendisine gelecekte bir Formula 1 testinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda Quartararo şu yanıtı verdi: "Evet, elbette. Bir anlaşmamız vardı ama bunu hiçbir zaman gerçekleştiremedik."

"Fakat simülatöre çıktım ve hiç de kötü değildim. Hayatımda yapmak istediğim şeylerden biri bu ve mutlaka bir şeyler organize edeceğiz."

Formula 1 testinin planlandığı dönemde Quartararo, Mercedes'in Brackley'deki fabrikasını ziyaret ederek takımın simülatöründe çalışma fırsatı bulmuştu.

"Silverstone'da simülatörde 60 tur attım ve Bottas'ın tur zamanından sadece 2.2 saniye yavaştım. Yani o kadar da kötü değildi."

Quartararo ayrıca Barselona ziyaretini değerlendirirken, Formula 1’in daha sınırlı ve kontrollü padok yapısının MotoGP'den farklı bir atmosfer yarattığını söyledi.

"Fark çok fazla. Elbette Formula 1'in bütçesi MotoGP ile aynı değil ama çok daha özel bir ortam var."

"Sürücü açısından bakarsak Formula 1'de biraz daha rahat hissediyorsunuz çünkü scooter ile bir yerden bir yere yetişmeye çalışmıyorsunuz."

"Bu güzel bir şey ama bence bunlar iki farklı dünya."

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, Mercedes-AMG F1 W08 Photo by: Monster Energy