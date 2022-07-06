Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Bagnaia, alkollüyken trafik kazası yapmış
MotoGP Haberler

Quartararo, ilk yarışlarda sürekli bir şeylerden şikayetçi olduğunu kabul ediyor

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, sezonun ilk yarışlarında sürekli bir şeylerden şikayette bulunmasının ardından, Portekiz GP'si itibariyle odağını değiştirdiğini söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Quartararo, ilk yarışlarda sürekli bir şeylerden şikayetçi olduğunu kabul ediyor
Haberi dinle

Son şampiyon, geçtiğimiz Kasım ayında Jerez'de yapılan testlerden bu yana M1'deki güç eksikliğinden şikayetçiydi ve Şubat ayındaki testlerde "çok az gelişim kaydettiklerini ve 2022 sezonunun ardından her türlü seçeneğe açık olabileceğini" söylemişti.

İlk yarışlarda iyi sonuçlar elde etmekte zorlanan Quartararo, Katar'da dokuzuncu, Arjantin'de sekizinci ve Austin'de yedinci olmasının ardından Avrupa'ya iyi bir dönüş yaptı ve sırasıyla Portekiz, Katalunya ve Almanya'da galibiyete ulaşarak şampiyona liderliğini perçinledi.

İki kez kaza yaptığı ve yarış dışı kaldığı Hollanda GP'sinin öncesinde konuşan şampiyona lideri, ilk yarışlarda sürekli bir şeylerden şikayetçi olmasının dikkatini dağıttığını ve Portekiz'den itibaren zihniyet değişikliğine gitmesinin kendisini geliştirmesine yardımcı olduğunu kabul ediyor.

Quartararo, "Sezonun ilk yarısı kesinlikle harikaydı."

“Katar, Arjantin ve Austin oldukça zorlu geçen mücadelelerdi. Sanırım, birçok kez söylediğim gibi, azami hızımdan biraz fazla şikayet ediyordum ve sürüşüme odaklanmıyordum."

"Avrupa'ya geldiğimizde sadece sürüş yapmaya odaklanma kararı aldım. Bunun ardından harika sonuçlar elde ettik ve Le Mans'taki dördüncülük dışında neredeyse her yarışta podyuma çıktık."

"Kısacası harika bir dönem geçirdik, geçen sezon bu noktada [Hollanda GP/yaz arası öncesi] ne kadar puana sahipsek şu anda da o kadar puana sahibiz." 

"Portekiz'deki galibiyet çok önemliydi, çünkü gerçekten zor zamanlar geçiriyorduk ve bir anda galibiyete ulaştık, sezonun en iyi anlarından biriydi."

"Ancak en şaşırtıcısı Sachsenring oldu, bu tür bir pistte kazanmayı gerçekten beklemiyordum."

"Elde ettiğim tüm zaferlerden ve podyumlardan memnunum, özellikle epey zor bir hafta sonu geçirdiğim Mugello'daki sonuçtan bahsedebilirim. Bu yüzden Avrupa'da oldukça güzel yarışlar çıkardığımızı söyleyebilirim." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Bagnaia, alkollüyken trafik kazası yapmış
Önceki haber

Bagnaia, alkollüyken trafik kazası yapmış
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Bagnaia, alkollüyken trafik kazası yapmış
MotoGP

Bagnaia, alkollüyken trafik kazası yapmış

Albon, Britanya GP kazasının ardından hastaneye götürüldü Britanya GP
Formula 1

Albon, Britanya GP kazasının ardından hastaneye götürüldü

Britanya GP, protestocuların akınına uğrama riskiyle karşı karşıya Britanya GP
Formula 1

Britanya GP, protestocuların akınına uğrama riskiyle karşı karşıya

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: "F1'deki sprint formatı, MotoGP için iyi bir fikir değil" Hollanda GP
MotoGP

Quartararo: "F1'deki sprint formatı, MotoGP için iyi bir fikir değil"

Ferrari'nin eski motor şefi, Yamaha ile anlaştı Katalonya GP
MotoGP

Ferrari'nin eski motor şefi, Yamaha ile anlaştı

Quartararo: "Yamaha ile kontrat yenilemek kolay bir karar değildi" Katalonya GP
MotoGP

Quartararo: "Yamaha ile kontrat yenilemek kolay bir karar değildi"

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Morbidelli, Bastianini'yi engellediği için uzun tur cezası aldı Hollanda GP
MotoGP

Morbidelli, Bastianini'yi engellediği için uzun tur cezası aldı

Toprak, ilk MotoGP testinde 40 tur tamamladı
MotoGP

Toprak, ilk MotoGP testinde 40 tur tamamladı

Toprak: "Galibiyet inanılmazdı fakat Ducati çok hızlı" Misano
World Superbike

Toprak: "Galibiyet inanılmazdı fakat Ducati çok hızlı"

Son Haberler

Quartararo, ilk yarışlarda sürekli bir şeylerden şikayetçi olduğunu kabul ediyor
MotoGP MotoGP

Quartararo, ilk yarışlarda sürekli bir şeylerden şikayetçi olduğunu kabul ediyor

Bagnaia, alkollüyken trafik kazası yapmış
MotoGP MotoGP

Bagnaia, alkollüyken trafik kazası yapmış

Vinales, Aprilia ile podyuma çıktığı için "dünyanın en mutlu insanı"
MotoGP MotoGP

Vinales, Aprilia ile podyuma çıktığı için "dünyanın en mutlu insanı"

Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu"
MotoGP MotoGP

Espargaro: "Fabio ile kaza galibiyete mâl oldu"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.