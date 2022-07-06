Quartararo, ilk yarışlarda sürekli bir şeylerden şikayetçi olduğunu kabul ediyor

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Son şampiyon, geçtiğimiz Kasım ayında Jerez'de yapılan testlerden bu yana M1'deki güç eksikliğinden şikayetçiydi ve Şubat ayındaki testlerde "çok az gelişim kaydettiklerini ve 2022 sezonunun ardından her türlü seçeneğe açık olabileceğini" söylemişti.

İlk yarışlarda iyi sonuçlar elde etmekte zorlanan Quartararo, Katar'da dokuzuncu, Arjantin'de sekizinci ve Austin'de yedinci olmasının ardından Avrupa'ya iyi bir dönüş yaptı ve sırasıyla Portekiz, Katalunya ve Almanya'da galibiyete ulaşarak şampiyona liderliğini perçinledi.

İki kez kaza yaptığı ve yarış dışı kaldığı Hollanda GP'sinin öncesinde konuşan şampiyona lideri, ilk yarışlarda sürekli bir şeylerden şikayetçi olmasının dikkatini dağıttığını ve Portekiz'den itibaren zihniyet değişikliğine gitmesinin kendisini geliştirmesine yardımcı olduğunu kabul ediyor.

Quartararo, "Sezonun ilk yarısı kesinlikle harikaydı."

“Katar, Arjantin ve Austin oldukça zorlu geçen mücadelelerdi. Sanırım, birçok kez söylediğim gibi, azami hızımdan biraz fazla şikayet ediyordum ve sürüşüme odaklanmıyordum."

"Avrupa'ya geldiğimizde sadece sürüş yapmaya odaklanma kararı aldım. Bunun ardından harika sonuçlar elde ettik ve Le Mans'taki dördüncülük dışında neredeyse her yarışta podyuma çıktık."

"Kısacası harika bir dönem geçirdik, geçen sezon bu noktada [Hollanda GP/yaz arası öncesi] ne kadar puana sahipsek şu anda da o kadar puana sahibiz."

"Portekiz'deki galibiyet çok önemliydi, çünkü gerçekten zor zamanlar geçiriyorduk ve bir anda galibiyete ulaştık, sezonun en iyi anlarından biriydi."

"Ancak en şaşırtıcısı Sachsenring oldu, bu tür bir pistte kazanmayı gerçekten beklemiyordum."

"Elde ettiğim tüm zaferlerden ve podyumlardan memnunum, özellikle epey zor bir hafta sonu geçirdiğim Mugello'daki sonuçtan bahsedebilirim. Bu yüzden Avrupa'da oldukça güzel yarışlar çıkardığımızı söyleyebilirim." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images