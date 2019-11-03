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MotoGP / Avustralya GP / Son dakika

Quartararo: "İlk tur tam anlamıyla felaketti"

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Quartararo: "İlk tur tam anlamıyla felaketti"
Ekleyen:
3 Kas 2019 16:41

Fabio Quartararo, ilk turun kendisi için "felaket gibi" gittiği Malezya Grand Prix'sinin ardından üzgün olduğunu söyledi.

Petronas Yamaha sürücüsü, pole pozisyonunu almayı başardı ve galibiyet için mücadele etmeyi hedefliyordu.

Ancak başlangıçta sekizinci sıraya düştü ve daha sonra sadece bir pozisyonu kazanabildi.

Hayal kırıklığıyla dolu bir öğleden sonra geçiren Fransız sürücü, ilk tur ve yarışın kendisi için zor geçtiğine dikkat çekti.

Fransız pilot, "Gerçekten çok zor bir yarıştı. Çok fazla zorlandım. Her şeyden önce ilk turum tam bir felaketti."

"Ondan sonra motosikleti durdurmakta zorlandım, geçiş yapmak imkansızdı."

"Bunun yol tutuşla ilgisi olduğunu sanmıyorum çünkü Maverick başlangıçta çok hızlıydı. Fakat ön kısımda çok fazla zorlandık."

"Herkes orta lastikle yarışıyordu, bu yüzden bu açıdan sorun yok. Gerçekten tuhaftı. Tam olarak ne olduğunu analiz etmemiz gerekiyor."

"Şahsen ön taraftaki basıncın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ön lastik basıncına karşı çok hassasım ve bence asıl sorun buydu. Frenlemede çok fazla performans kaybettik."

"Bizi çok etkiledi ve hafta sonu boyunca olanın tam tersiydi. Gerçekten gaip bir histi."

"Tamamen hayal kırıklığına uğradım. En azından podyum için savaşacak tempomuz vardı ve liderden 10 saniye geride kaldık. Elbette beklediğimiz sonuç bu değildi." dedi.

Jack Miller, Pramac Racing, Race start

Jack Miller, Pramac Racing, Race start

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Andrew van Leeuwen

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