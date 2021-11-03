Quartararo, ilk testinin ardından MotoGP'ye geçişini sorgulamış

Geçen hafta yapılan Emilia Romagna Grand Prix'sinde Quartararo, 2021 dünya şampiyonluğunu kazanarak ilk Fransız MotoGP dünya şampiyonu oldu ve 2015'ten beri şampiyon olan ilk Yamaha pilotu oldu.

Yamaha pilotu, bitimine iki yarış kalan 2021 sezonu boyunca beş galibiyet aldı ve aynı zamanda şu ana kadar tüm yarışlarda puan almayı başaran tek isim.

2020 sezonunda üç galibiyet almasına rağmen Quartararo, başka podyum sonucu alamadı ve son altı yarışta şampiyona liderliğinden sekizinciliğe kadar gerilemişti.

Quartararo'nun 2019'da Petronas SRT ile MotoGP'ye getirilmesi oldukça büyük tepki toplamıştı. Bunun nedeni ise Quartararo'nun, 2018'de Moto2 Barcelona yarışında ilk galibiyetini almış olmasıydı. Ancak 2019'un sezon öncesi testlerinde Fransız pilot hakkındaki düşünceler tersine döndü.

Ancak Quartararo, SRT Yamaha'yı 2018'in sonunda Valencia'da test ettiğinde, MotoGP'ye geçişini sorguladığını söyledi. Quartararo testlerin ilk gününü, liderin 2.4 saniye gerisinde tamamlamıştı.

Konu hakkında konuşan Quartararo, "2013 ve 2014'te iki İspanya Şampiyonası kazandığımda, tabii ki de ilk amacım Moto3 dünya şampiyonu olmaktı."

"Ancak bir galibiyet bile alamadım. Sonra Moto2'ye geçtim, özgüvenimi yeniden kazanmaya çalışıyordum."

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"İlk senede bunu başaramadım, ikinci senemde ise bunu başardım ve iki galibiyet aldım... tamam, bir tanesi elimden alındı (Japonya'daki yarışta teknik kural ihlali ile galibiyetini kaybetti) ancak iki yarış kazandığımı biliyorum."

"Ancak MotoGP'ye geçeceğimi tahmin etmiyordum, bu nedenle Moto2 şampiyonluğunu da almam mümkün değildi."

"Dünya şampiyonu olmam için tek şansım MotoGP'ydi. Bunu başardık ve bunu başarmayı hiçbir zaman beklemiyordum."

"2018'de Valencia'da ilk testi yaptığımızda kendi kendime 'bu motosiklet üzerinde ne yapıyorum ben?' dedim."

"Motosikleti süremiyordum, çok güçlüydü. Şu anda ise daha fazla güç istiyorum. Yavaş ama iyi adımlar attık."

"İlk günü liderin üç saniye gerisinde tamamladım, sonra iki saniye, Jerez'deki son günde ise liderin 0.8 saniye gerisindeydim."

"Sepang testleri zorluydu, Katar'da büyük bir adım attık ve testleri ikinci sırada tamamladık. O andan itibaren iyi olduğumu biliyordum."

"2019 gayet iyiydi ve tabii ki de hedefim dünya şampiyonu olmaktı, bunu da başardık." dedi.