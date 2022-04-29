Quartararo, ilk seanstaki kazadan sonra kendisini "aptal gibi" hissediyor

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Son dünya şampiyonu, cuma günü Jerez'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında, liderliği aldıktan kısa bir süre sonra, son virajda ıslak bir bölüme çıktı ve ardından kendisini yerde buldu.

Motosikletine geri dönen Quartararo, yavaş yavaş pit yoluna doğru hareketlendi ancak kasık bölgesine darbe aldığı için gözle görülür şekilde acı çekiyordu.

Quartararo sakatlığı ciddi olmadığı için ilk antrenman seansının sonunda piste geri döndü. Ayrıca öğleden sonra en hızlı isim olarak günü 0.2 saniye farkla lider kapattı.

Quartararo yaptığı kazada, motosikletten aldığı darbeyle sakatlanmış gibi görünse de, aslında motosiklet atladığı zaman bu darbeyi aldığını söyledi.

Cuma günkü seansın ardından nasıl olduğu sorusuna yanıt veren Quartararo, "Ağrılı. Kazadan sonraki beş dakika çok zor geçti."

"Ağrı giderek azaldı ama o ilk beş dakikada nefes dahi zor aldım."

"Bugün kendi kendimi sakatladım. Motosikletle alakası yoktu. Yakıt tankında yeni bir şey denedik ve üzerinde atladığımda canımı acıttım."

"Kendimi biraz aptal gibi hissettim çünkü kaza yaptığımda hiçbir şey olmadı."

"Sonra motosikleti alıp üzerine atladığımda, acı veren şey tam olarak buydu. Yani belki de yalan söyleyip, bunun lastikten kaynaklandığını söylemek daha iyi olurdu! Fakat bunun yerine kendi aptallığım olduğunu söylemeliyim." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

O kazanın ardından Quartararo için ilk antrenman seansı biraz dağınık geçti ve Yamaha sürücüsü, attığı birkaç hızlı tur denemesinde hata yaptı.

Fakat Fransız sürücü, bunun ön tarafta denediği orta hamurda iyi hissetmemesinden ve daha fazla kaza yapmaktan kaçınmaya çalışmasından kaynaklandığını belirtti.

"Özel bir şey değildi, sadece zorluyordum. Orta ön lastikte kendimi çok kötü hissediyordum, bir an için çok geç fren yaptım."

"Motosiklet çok hareketliydi ve risk alıp, dönmeye çalışarak tekrar kaza yapmak istemedim."

"Sonrasında doğruca dışarı çıktım."

"Bir ara ikinci vitese geçmem gerekirken dördüncü vitese geçerek hata ettim."

Perşembe gecesi yağan yağmurun ardından pist cuma günü büyük oranda kuru olsa da, yine de yer yer ıslaklıklar vardı ve Quartararo da dahil olmak üzere çok sayıda sürücü sorunu yaşadı.

Marc Marquez de pite dönerken 8. virajdaki ıslak bir bölüme çıkarak kaza yaptı. Quartararo, Cumartesi günü bu bölge hakkında bir şeyler yapılmasını umuyor.

"Normalde Cuma günü burada işler çok zor geçer, aynı zamanda biz de cuma günleri o kadar iyi olmayız ve bugün iyi bir adım attık. Bu açıdan biraz şaşırdım."

"Bugün ikinci seansta bile 8. virajda bazı ıslak bölümler vardı ve orası bu tarz bir ıslaklığa sahip olmak için iyi bir yer değil."

"Yani yarın kuru zeminde geçse bile, bu bölgeyi gerçek anlamda kurutmak için bir şeyler yapılmasını umuyorum çünkü orası ıslak bir bölüme sahip olmak adına çok tehlikeli bir yer."

"Son viraj yavaş ama 8. virajda önden veya arkadan büyük bir kaza yapabilirsiniz."