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MotoGP / Misano GP Haberler

Quartararo, ilk şampiyonluk şansına rağmen yaklaşımını değiştirmek istemiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha'dan Fabio Quartararo, bu hafta sonu yapılacak Emilia Romagna Grand Prix'sinde ilk MotoGP şampiyonluğunu kazanma şansına sahip olsa da, hafta sonuna olan yaklaşımının değişmeyeceğini söyledi.

Quartararo, ilk şampiyonluk şansına rağmen yaklaşımını değiştirmek istemiyor

Quartararo, bu hafta sonu Misano'da gerçekleştirilecek yarışa, Bagnaia'nın 52 puan önünde geliyor ve eğer hafta sonundan en az 50 puan farkla ayrılabilirse, bitime iki yarış kala kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğunu ilan edecek.

Austin'deki son yarışta, şampiyonluk ihtimalini kafaya takmaması gerektiğini belirten Quartararo, perşembe günü yaptığı açıklamada,  bu tutumunu bir kez daha yineledi ve bu hafta sonuna normal bir yarış gibi yaklaşması gerektiğini belirtti.

İlk kez şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalamasının kendisini nasıl hissettirdiği sorusuna yanıt veren Quartararo, "Elbette kendimi çok iyi hissediyorum ama aklım şampiyonanın o kısmında değil."

"Bence buna normal bir yarışmış gibi bakmalıyız."

"Elbette Pazar günü özel bir şey olabileceğini biliyoruz ama bence ilk önce Cuma ve Cumartesi günü her şeyi sene başındaki gibi planlamamız gerekiyor."

"Sonra Pazar günü ne oranda risk alacağımızı göreceğiz. Fakat Cuma ve Cumartesi günleri şu an için normal şekilde olacak ve sonra ne olacağını göreceğiz." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Dorna

MotoGP'nin eylül ayında Misano'da katıldığı ilk yarışta Quartararo, Bagnaia ile kıyasıya bir galibiyet savaşına girmiş ve şampiyonadaki durumuna rağmen aldığı riskten keyif aldığını belirtmişti.

Bu Pazar benzer bir durumla karşılaşırsa bunu tekrar yapıp yapmayacağı sorulduğunda, "Göreceğiz."

"Böyle yarışmayı seviyorum ama hiç şampiyonluk kazanabileceğim bir durumda olmamıştım."

"Bence geçen sene nasıl şampiyonluk mücadelesi verilmeyeceği konusunda çok şey öğrendim çünkü pek şansım yoktu ama geçen sene bir çok yarışta şampiyona lideri olmam benim için önemli bir tecrübeydi"

"Bence bu yıl buna sahip olmanın daha kolay olduğunu söyleyebilirim."

"Göreceğiz. Fakat şu anda buna sadece normal bir yarış gözüyle bakıyorum. Bu açıdan Pazar günü ne oranda risk alacağımızı göreceğiz" dedi.

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