Quartararo ilk MotoGP testinde yeni Yamaha M1'de "büyük değişim" hissetmiş
Fabio Quartararo, yenilenen M1'i Jerez'de test etmesinin ardından büyük bir değişim hissettiğini söyledi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yamaha YZR-M1 of Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Photo by: Lorenza Dadderio
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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