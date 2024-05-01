Quartararo ilk MotoGP testinde yeni Yamaha M1'de "büyük değişim" hissetmiş

Yamaha, son birkaç yıldır performansındaki düşüşü durdurmak amacıyla, arka planda yeni bir motosiklet üzerinde çalışıyordu ve bunu pazar günkü İspanya GP'den hemen sonraki testte deneme fırsatı buldu.

Hem 2021 şampiyonu Quartararo hem de yeni transfer Alex Rins, Jerez testinde yeni M1'i deneme fırsatı buldular ve 157 tur attılar.

Fransız sürücü, Yamaha'nın verileri düzgün şekilde ele almasını beklese de, pist üstündeki hissiyatın çok iyi olduğunu vurguladı.

"Yeni bir şeyi ilk test ettiğimizde pek de farklı görünmüyor fakat bu kez denediğimiz yeni şasi gerçekten çok farklıydı."

"Geçmişte farklı bir şeyi test ederdik fakat çok az değişiklik olurdu. Şimdi motosiklet üzerindeki hissiyatta büyük değişiklik vardı."

"Bu, doğru yolun nerede olduğunu görmemiz için ilk adımdı fakat şimdi net şekilde görmek ve motosiklette ne yapacağımız konusunda bazı fikirlere sahip olmak için bir başka test daha yapmalıyız."

Yamaha YZR-M1 of Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Lorenza Dadderio

"Dönüş performansını arttırmaya çalışıyoruz. Viraj girişinde iyi bir ilerleme gördüm ama dönüşlerde pek bir gelişme yok, gerçekten küçük bir adım var."

"Önden daha fazla tepki alabiliyorum, ki bu eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Fakat çok büyük bir adım değil."

"Bu biraz daha iyiydi ama geliştirmemiz gereken çok şey var."

"Pek çok şeyi test ettik. Yeni şasiyi, yeni aero'yu, yeni salıncak kolunu, özellikle de yeni elektronikleri test ettik."

"Şu anda sonuca varmak zor çünkü durumu analiz etmemiz gerekecek. Bazı olumlu şeyler de var, maalesef çalışmayan şeyler de."

"Ancak Le Mans'tan sonra Mugello'da daha fazla test yapacağız, dolayısıyla bunlar geliştirebileceğimiz şeyler."

Quartararo, Yamaha'nın önümüzdeki ay Le Mans'ta yapılacak Fransa Grand Prix'sinde bazı yeni parçalar kullanmasını bekliyor.

"Bugün test ettiğimiz birkaç parçayı yarışta kullanacağız çünkü farklı pistlerde test yapmak her zaman daha iyidir ve Le Mans için fena olmayan birkaç parça kullanacağız."

"Üç farklı pistte hislerimin ne olduğunu görmek ilginç olacak, özellikle de Le Mans ve Mugello buradan çok farklı olduğu için."