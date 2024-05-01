Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Jerez Nisan Testi

Quartararo ilk MotoGP testinde yeni Yamaha M1'de "büyük değişim" hissetmiş

Fabio Quartararo, yenilenen M1'i Jerez'de test etmesinin ardından büyük bir değişim hissettiğini söyledi.

Ezel Tan
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha, son birkaç yıldır performansındaki düşüşü durdurmak amacıyla, arka planda yeni bir motosiklet üzerinde çalışıyordu ve bunu pazar günkü İspanya GP'den hemen sonraki testte deneme fırsatı buldu.
Hem 2021 şampiyonu Quartararo hem de yeni transfer Alex Rins, Jerez testinde yeni M1'i deneme fırsatı buldular ve 157 tur attılar.
Fransız sürücü, Yamaha'nın verileri düzgün şekilde ele almasını beklese de, pist üstündeki hissiyatın çok iyi olduğunu vurguladı.
"Yeni bir şeyi ilk test ettiğimizde pek de farklı görünmüyor fakat bu kez denediğimiz yeni şasi gerçekten çok farklıydı."
"Geçmişte farklı bir şeyi test ederdik fakat çok az değişiklik olurdu. Şimdi motosiklet üzerindeki hissiyatta büyük değişiklik vardı."
"Bu, doğru yolun nerede olduğunu görmemiz için ilk adımdı fakat şimdi net şekilde görmek ve motosiklette ne yapacağımız konusunda bazı fikirlere sahip olmak için bir başka test daha yapmalıyız."
Yamaha YZR-M1 of Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Yamaha YZR-M1 of Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Photo by: Lorenza Dadderio

"Dönüş performansını arttırmaya çalışıyoruz. Viraj girişinde iyi bir ilerleme gördüm ama dönüşlerde pek bir gelişme yok, gerçekten küçük bir adım var."
"Önden daha fazla tepki alabiliyorum, ki bu eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Fakat çok büyük bir adım değil."
"Bu biraz daha iyiydi ama geliştirmemiz gereken çok şey var."
"Pek çok şeyi test ettik. Yeni şasiyi, yeni aero'yu, yeni salıncak kolunu, özellikle de yeni elektronikleri test ettik."
"Şu anda sonuca varmak zor çünkü durumu analiz etmemiz gerekecek. Bazı olumlu şeyler de var, maalesef çalışmayan şeyler de."
"Ancak Le Mans'tan sonra Mugello'da daha fazla test yapacağız, dolayısıyla bunlar geliştirebileceğimiz şeyler."
Quartararo, Yamaha'nın önümüzdeki ay Le Mans'ta yapılacak Fransa Grand Prix'sinde bazı yeni parçalar kullanmasını bekliyor.
"Bugün test ettiğimiz birkaç parçayı yarışta kullanacağız çünkü farklı pistlerde test yapmak her zaman daha iyidir ve Le Mans için fena olmayan birkaç parça kullanacağız."
"Üç farklı pistte hislerimin ne olduğunu görmek ilginç olacak, özellikle de Le Mans ve Mugello buradan çok farklı olduğu için."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Zarco'nun yeni Honda MotoGP prototipi hakkında "çok olumlu yorumları" yok

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "Getirdiğimiz güncellemeler fark yaratmalı"

Piastri: "Getirdiğimiz güncellemeler fark yaratmalı"

Formula 1
Miami GP
Piastri: "Getirdiğimiz güncellemeler fark yaratmalı"
Perez: "Horner, Red Bull'u her ihtimale karşı gelecek için çok iyi hazırladı"

Perez: "Horner, Red Bull'u her ihtimale karşı gelecek için çok iyi hazırladı"

Formula 1
Miami GP
Perez: "Horner, Red Bull'u her ihtimale karşı gelecek için çok iyi hazırladı"
Ocon: "Geleceğimin yakında belli olması iyi olur"

Ocon: "Geleceğimin yakında belli olması iyi olur"

Formula 1
Miami GP
Ocon: "Geleceğimin yakında belli olması iyi olur"
Fabio Quartararo
Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: "Yamaha MotoGP uydu takımı 'fabrikanın bir uzantısı olmalı'"

Quartararo: "Yamaha MotoGP uydu takımı 'fabrikanın bir uzantısı olmalı'"

MotoGP
İspanya GP
Quartararo: "Yamaha MotoGP uydu takımı 'fabrikanın bir uzantısı olmalı'"
Quartararo: "Yamaha güncelleme getirirken nicelik yerine niteliği düşünmeli"

Quartararo: "Yamaha güncelleme getirirken nicelik yerine niteliği düşünmeli"

MotoGP
İspanya GP
Quartararo: "Yamaha güncelleme getirirken nicelik yerine niteliği düşünmeli"
Quartararo: "Marquez'in Honda'dan ayrılması Yamaha'yı harekete geçirdi"

Quartararo: "Marquez'in Honda'dan ayrılması Yamaha'yı harekete geçirdi"

MotoGP
Amerika GP
Quartararo: "Marquez'in Honda'dan ayrılması Yamaha'yı harekete geçirdi"
Yamaha Factory Racing
Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Crutchlow, 2024'te Yamaha ile 3 yarışa özel izinle katılacak

Crutchlow, 2024'te Yamaha ile 3 yarışa özel izinle katılacak

MotoGP
Crutchlow, 2024'te Yamaha ile 3 yarışa özel izinle katılacak
Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"

Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"

MotoGP
Amerika GP
Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör"
Lin Jarvis 2024 sonunda Yamaha takım patronluğu görevini bırakacak!

Lin Jarvis 2024 sonunda Yamaha takım patronluğu görevini bırakacak!

MotoGP
Amerika GP
Lin Jarvis 2024 sonunda Yamaha takım patronluğu görevini bırakacak!

Son Haberler

Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"

Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"

F1 Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"
Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"

Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"

F1 Formula 1
Miami GP
Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

F1 Formula 1
Miami GP
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"
Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

F1 Formula 1
Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye