Quartararo: "İlk kez bu kadar rekabetçi hissettim"

Quartararo Le Mans'taki kalabalık seyircinin önünde, 2024 yılında zayıf Yamaha paketiyle en güçlü hafta sonlarından birini geçirdi.

2021 Dünya Şampiyonu, 17.turdaki 9.virajda kaza yaptığında altıncı sıradaydı, ancak geçen Pazar M1 üzerinde yapabildiği şeylerden memnun şekilde ayrıldı.

Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse mutluyum."

"Mutluyum çünkü bu yıl ilk kez kendimi rekabetçi hissettim. Tıpkı geçmişteki gibi diğer sürücülerle mücadele edebildim."

"Önümde Maverick ve Marc'ın olduğunu görüyordum, bitişe 10 tur kalmıştı ve kaza yaptım."

"Mutluyum ama maalesef kaza yaptık. Ancak önümde çok fazla kaza olmadan P6'da bulunmak bir ilk oldu."

"Bu yüzden her şeyimi verdim ve maksimumu istedim. Maalesef kaza yaptık ama %100'ümüzü verdik." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha Quartararo'nun motosikletinde yeni bir setup denedi ve Quartararo'ya tamamen farklı bir his sunacağını beklediklerini belirtti.

Quartararo yapılan değişikliklerin motosikleti yalnızca biraz daha iyi hale getirdiğini ancak yeterince pozitif bir etkiye sahip olduğunu ve gelecekteki temel ayarı haline gelebileceğini belirtti.

Quartararo, "Takım, büyük farklılık hissettiğimi ya da kötü bir değişim olduğundan bahsedeceğimi düşünüyordu ancak iyi yönde küçük bir değişiklik hissettim."

"Bu motosikletle yarıştık ve bana göre bu yeni temelimiz olacak."

"Pazartesi gününden sonra Mugello'da test yapmak için iki günümüz olacak. Böylece tamamen farklı pistlerde karşılaştırma yapabileceğiz."

"Bugün gerçekten güzel sürdüğümü düşünüyorum ve umarım böyle devam edebiliriz." dedi.

Yeni setup'ın faydaları hakkında ise "biraz yol tutuş, özellikle girişlerde, ama sadece biraz." dedi.

Quartararo, "Açıkçası neleri geliştirebileceğimize dair fikirlerimiz var ancak bu biraz zaman alacak."

"Kullandığımız elektronik ayar veya onu kullanma şeklimiz iyi değil."

"Ancak adım adım öğreniyoruz. Öndeki sürücülerle kıyasladığımızda, motosikletin 5.virajdan 6.viraja kadar çok hareketli olduğunu görebilirsiniz."

"Motorumuz çok ağır ve dönemiyor. Ancak adım adım bu konularda iyileşmeye çalışıyoruz ve iyi bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Marc Fleury

Beş turun ardından 25 puanla sıralamada 12. sırada yer alan Quartararo, yeniden ön sıralarda mücadele etmenin zihinsel bir destek olduğunu ve Fransa GP'deki performansının Jerez'deki sprint podyumundan (daha sonrasında lastik basıncı kuralı nedeniyle geri alındı) daha gerçekçi olduğunu vurguladı.

Quartararo, "Mental açıdan benim için iyiydi."

"Yarışı bitirememek tabii ki sinir bozucu, ancak Aleix ile mücade etmek, podyum mücadelesi veren pilotların önünde olduğunu görmek beni çok etkiledi."

"Onları çok uzakta görmedim. Hızım da çok kötü değildi. Jerez'deki sprint iyiydi ancak önümdekilerin yarısı kaza yapmıştı ve ben de güzel bir başlangıç yapmıştım."

“Ancak bugün gerçekten mücadele edebildiğimiz ilk yarıştı."

"Bu mental olarak güzel bir şey ve adım adım gelişiyoruz. Uzun bir yol olacak ancak hedefimize ulaşacağız." diyerek açıklamalarını sonlandırdı."