Quartararo: "İkinci antrenman kabus gibiydi"

Yamaha sürücüleri, son birkaç yıldır ıslak koşullarda zorlanıyorlar ancak ıslak pist kurumaya başladığında durum daha da kötüleşiyor ve takımın kurumakta olan pistlerdeki ana sorunu arka taraftaki yol tutuşu eksikliği.

Quartararo, yağmur altında gerçekleştirilen Fransa GP'de yarış galibinden 14 saniye yavaş kalsa da bu yarıştan podyumla ayrılmayı başarmıştı.

Ancak Quartararo, bugün pistin kurumaya başladığı ikinci antrenman seansında ilk sırada yer alan Aprilia pilotu Lorenzo Savadori'den 2 saniye kadar yavaş kaldı ve seansı 15. sırada noktaladı.

Diğer Yamaha sürücüleri Valentino Rossi ve Cal Crutchlow ise 22 ve 20. oldular. Quartararo'nun takım arkadaşı Maverick Vinales ise liderin 1 saniyeden fazla arkasında 9. sırada yer aldı.

Yağmur altındaki performansına şaşıran Fransız sürücü, Pazar günü yağmur yağması konusunda endişeli.

Autosport.com tarafından Yamaha'nın ıslak zemindeki problemlerinin geri gelip gelmediği sorulan Quartararo, şunları söyledi: "Sabah seansı oldukça normaldi ve ikinci seansta aynı lastiklerle kaldık, lastiklerimizi değiştirmedik."

"5 haftalık uzun bir aranın ardından geri dönebilmek için biraz zamana ihtiyacım oluyor ama bence tempomuz iyiydi, 2020'den daha iyi bir hissiyat vardı."

"Islak koşullarda ise durum hâlâ aynı, hiçbir hissiyatım yok."

"Tamamıyla ıslak olduğunda ben iyi değilim ve biz en iyisi değiliz ama pist yarı kuru, yarı ıslak olmaya başladığı anda motosikletteki hissiyatım sıfıra iniyor ve hiç zevk almıyorum."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yani bu tür koşullar için bir çözüm bulmamız gerek ve bu ilginç. Islak koşullarda yol tutuşu o kadar kötü değil. Jorge [Martin] ve Pol'le [Espergro] yan yanaydım ve frenlememizle viraja dönmemiz kötü değildi."

"Ancak onları gaza oturduğu anda... Bu güçle alakalı değil, bu düzlüklerdeki yol tutuşuyla alakalı. İkinci antrenman seansı kabus gibiydi."

Quartararo ayrıca, MotoGP'de yeteri kadar ıslak zemin tecrübesinin olmamasının bu sorunları büyütebileceğini belirten yorumları yanıtladı.

Fransız pilot, bunlara katılmadığını belirtti ve devam etti: "Hayır, bu tecrübeyle alakalı değil çünkü Valentino, ıslak zemindeki en tecrübeli sürücülerden ve bence aynı sorunu yaşıyoruz."

"2019, ilk yılımda, sanırım hiçbir ıslak yarışı ilk 10 dışında bitirmedim. Bu benim anlamadığım bir şey çünkü ıslak koşulları sevmiyorum ama 2019'da hep ilk 10 içinde yer aldım."

"Geçen sene ve bu sene çok garip bir his var, bilmiyorum. Bir çözüm bulmamız gerek çünkü Pazar günü yağmur yağması bekleniyor ve hissiyatım yok."

"Bir çözüm bulmalıyız çünkü ıslak koşullarda o kadar kötü değilim, Le Mans'da podyuma çıktık. Bu pistte bir şey oldu ve kaybolduk."

"Geçen sene de aynıydı. Dürüst olmak gerekirse, bir şeyler bulmamız gerek çünkü zirvedekilerden bu kadar uzak olmamız normal değil."