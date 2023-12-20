Quartararo, her hafta sonu sprint yapılmasından memnun değil

2023 yılında MotoGP, serinin tarihinde ilk kez sprint yarışlarını başlattı ve her grand prix hafta sonunda bu yarışları gerçekleştirdi (Avustralya GP sprinti kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi).

Sprintlerin arkasındaki fikir, pistteki taraftarlar için paranın karşılığını daha fazla sunmak ve evde izleyen daha büyük bir kitleyi çekmekti.

Bu yıl koşulan 20 turdan 15'inde Cumartesi günü katılımda artış görüldü (Austin rakamları mevcut değil, Hindistan'da bir ilk yaşandı, Endonezya ve Arjantin'de düşüş yaşandı, Avustralya'nın programı ise hava koşulları nedeniyle değiştirildi, yani GP Cumartesi günü koşuldu).

Bununla birlikte, 2023'te tek bir yarış bile tam zamanlı 2023 gridinin tamamıyla başlamadı ve bazı sürücüler bu durumdan yarışlardaki artışı sorumlu tuttu.

Quartararo, "Bu bir tesadüf değil, bu büyük bir sorun."

"Bence bu zaten tehlikeli bir spor, ama bir sürücü olarak size garanti verebilirim ki sprint yarışında ana yarıştan çok daha fazla yoruluyorsunuz."

"Cumartesi günü neden bir tane daha yarış eklemek istediklerini anlamıyorum ama bunu daha fazla yapamayız."

"Her şeyi organize eden kişi ben değilim, diğer sürücülerin de ne düşündüğünü bilmiyorum ama bunun doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum."

"Artık 42 ya da 44 yarış olsa da pek bir şey değişmeyecek. Ancak tüm bu yarışları yapmamız ve orijinal gridden kimsenin tüm yarışlara katılamaması gerçekten üzücü."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, yarış başlangıcı

Gelecek yılki takvim, Aragon'un dönüşü ve ertelenen Kazakistan açılışıyla birlikte 22 yarışa çıkacak ve sprintler dahil yarış sayısı 44'e yükselecek.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, takvim büyümesinin MotoGP için iyi bir şey olmadığına inanıyor ve sürücülerin sprint miktarının azaltılması için baskı yaptığını söylüyor.

Espargaro, "Güvenlik komisyonunda sprint yarışlarının azaltılması için baskı yapmadığımızı mı düşünüyorsunuz?"

"Burada çok ince bir çizgi var ama şampiyonanın konumunu da anlıyorum."

"Geçen yıl pistler bomboştu ve kalabalıkların sprint yarışları sayesinde arttığına inanıyorlar."

"Ben [durumun böyle olup olmadığından] emin değilim. Ama eğer bana 25 yarış yapmam gerektiğini söyleselerdi, o zaman 25 yarış yapardım."

"Bu sporu seviyorum ama bunun çözüm olup olmadığından emin değilim. Ayrıca biz makine değiliz."

"Yarışlara Perşembe günü özel bir jetle geliyorum. Ama teknisyenlerim Salı günü gelip Pazartesi günü gidiyorlar, dolayısıyla dengeyi bulmak zorundayız."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı

"Şampiyonayı geliştirmek için kimsenin doğru bir cevabı yok. Bu yüzden rogram ve takvim konusunda bazı şeyleri eleştirmeliyiz."

"Ama aynı zamanda Dorna'nın çok çalıştığının ve durumu değiştirmeye çalıştığının da farkındayım."

"Dorna'da işleri iyileştirmeye çalışan yeni bir adam var. Programı değiştirdiler ve bizi taraftarlara daha yakın hale getirmeye çalışıyorlar."

"Bir şeyler deniyorlar, bu yüzden bunu da takdir etmeliyiz."