Quartararo: "Henüz doğru düzgün bir anlaşma görüşmesi yapmadık"

Quartararo, Yamaha ile olan sözleşmesinin son yılına girerken birçok spekülasyona konu oldu ve Fransız sürücü, Avrupalı rakipleri Ducati, KTM ve Aprilia'nın kendi MotoGP motosikletleriyle başardıklarına kıyasla M1'deki sınırlı ilerlemeden duyduğu hayal kırıklığını defalarca dile getirdi.

Quartararo, Malezya'daki sezon öncesi testleri sırasında, 2025 ve sonrası için diğer takımlarla "ilk görüşmeleri" yaptığını ve griddeki koltukların çoğunun gelecek yıl müsait olacağını söylemişti.

Gelecek yıl nerede yarışacağına dair kesin bir zaman sınırı olmadığını vurgulayan 24 yaşındaki sürücü, yeni bir sözleşme imzalamadan önce Yamaha'nın mühendis kadrosunda yaptığı değişikliklerin etkisini görmek istediğini söylemişti.

Quartararo, "Son tarih yok, Yamaha ile doğru düzgün bir görüşme yapmadık."

"Bu yüzden biraz zamana ihtiyacım olacağını düşünüyorum. Proje, takımın zihniyeti, bu yeni mühendislerle nasıl gidiyor. Şu anda, önceki cevapta da söylediğim gibi, adımlar attıklarını söyleyebilirim. Ancak herkesi dinlememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yamaha kış boyunca yeni teknik direktör Max Bartolini ve aerodinamik şefi Marco Nicotra'yı işe alarak öndeki farkı kapatmak için rakip markalardan iki önemli transfer yapmış oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İşe alımlar, Yamaha'nın MotoGP'de 20 yıldır ilk kez kazanamadığı sezonun ardından gerçekleşti. Hem Quartararo hem de eski takım arkadaşı Franco Morbidelli, daha önce M1'e uygun olan pistler de dahil olmak üzere tüm yıl boyunca ön sıradakileri zorlama konusunda zorlandılar.

Quartararo için 2023 sezonu, 20 denemede üç grand prix podyumuna ulaşarak şampiyonada 10. sıraya kadar gerilediği premier sınıftaki en kötü sezonu oldu.

Quartararo, "Bu kolay değil. Zaten geçen yıl içinde bulunduğum durumu kabullenmek oldukça zordu."

"Sanırım ilk yedi, sekiz yarışta kişisel olarak iyi hissetmiyordum. Ayrıca evimde de iyi değildim."

"Üç yıl üst üste şampiyonluk için mücadele etmenizin ardından bu pozisyondaysanız, bu asla kolay olmaz. Ama şu anda nerede olduğunuzu bilmek zorundasınız."

"Şampiyonluğu düşünecek durumda değiliz. Ama ben çok çalışıyorum. Yamaha da çok çalışıyor. Proje geçen yıla göre çok daha net. Adımlar atıyoruz. Zaman alacak ama çok daha hızlı olacağımızı düşünüyorum." dedi.