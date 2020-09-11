Her iki Jerez yarışını da domine ederek kazanan Quartararo, Brno ve Red Bull Ring'deki yarışlarda iyi bir performans sergileyemedi ve en iyi sonucu yedincilikti.

Artık Ducati'den Andrea Dovizioso ile Quartararo arasındaki puan farkı sadece üç.

Bu hafta sonu Misano'daki San Marino Grand Prix'sinden önce konuşan Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse, üç kötü yarıştan sonra hâlâ şampiyonaya liderlik ettiğimize inanmak zor. Bu çılgınca. Ama burada, Misano'da olmak gerçekten mutluluk verici ve geçen yıl gerçekten olumluydu."

"Geçen yıl her şey gerçekten iyiydi, tempo iyiydi ve son tura kadar galibiyet için savaşıyorduk ama bu yıl neler olacağını göreceğiz. Kendime güveniyorum çünkü sevdiğim bir pist. Burada kendimi rahat hissediyorum." dedi.

Quartararo, Brno ve Avusturya'da çok sayıda sorunla mücadele etti ve Misano'nun M1'e daha iyi uymasını bekliyor.

Quartararo, "Avusturya'da pek çok sıkıntı yaşadık. Çok zorlandık. Bu sorunlara sahip olacağız, ancak bu pist motosiklete Avusturya'dan çok daha iyi uyuyor. Bu yüzden, hızlı bir şekilde adapte olmamız ve bu problemler olmadan sürmenin en iyi yolunun ne olduğunu görmemiz gerekecek."

"Elektronikte değişiklik yapmamız gerekiyor, ancak neler yapabileceğimize bakacağız. Kendime güveniyorum çünkü sevdiğim bir pist ve geçen yıl bizim için gerçekten olumlu geçti." dedi.

Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales de son üç yarışta çok fazla zorluk yaşadı.

"Hislerim gerçekten çok iyi. Dürüst olmak gerekirse, son üç yarış beni sadece motive ediyor. Bu, zorlamam, çalışmaya ve gelişmeye devam etmem için bana çok fazla güç veriyor. Sonuçlarımızın çok daha iyi olabileceğini biliyoruz.

“Temel anlamda her zaman dışarı çıkıp en iyi performansımı sergilemek için kendimi hazır hissediyorum. Çok sakin hissediyorum ve motosikletin burada iyi şekilde çalışacağını düşünüyorum. Ayrıca, Avusturya'daki ikinci hafta sonu boyunca motosiklet harika çalışıyordu, hiçbir sorun yaşamadım."

"Sıralama turlarında bir hata yaptım ve 0.1 saniye kaybettim ve ön çizgide yer alamadım."

Zihniyetim iyi, çok fazla potansiyelimiz olduğunu biliyorum, ancak şimdi her şeyi yoluna sokmamız gerekiyor."