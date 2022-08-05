Quartararo: "Hakemler MotoGP'nin sıkıcılaşmaması için daha tutarlı olmalı"

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Şampiyona lideri, Hollanda GP'sinin ilk turlarında şampiyonadaki rakibi Aleix Espargaro'yu geçmeye çalışırken kaza yaptı ve kazadan Esparagaro'nun da etkilenmesi nedeniyle Britanya GP'si için uzun tur cezasına çarptırıldı.

Kararı öfkeyle karşılayan Quartararo, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamada hakemlerin tutarsızlığını eleştirdi ve olası bir cezadan kaçınmak için geçiş yapmayı bırakacağını söyledi.

Silverstone hafta sonu öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuyu ele alan Yamaha sürücüsü, bu konudaki fikrini değiştirmediğini ve komiserlerin tutarlı kararlar almaması durumunda MotoGP'nin "sıkıcılaşma" riskiyle karşı karşıya olduğuna inandığını söyledi.

Quartararo, "Son olaylar hakkında bir şey söylemek istemiyorum çünkü ceza gerektiren bir durum yoktu."

"Barcelona'daki büyük kazanın ardından, daha agresif olmak adına kuralları biraz değiştirmek istediklerini anlayabiliyorum."

"Ancak sorumsuz sürüş ile yarış kazası arasında bir denge bulmamız gerektiğini düşünüyorum.

"Elbette kaza yaptığımı biliyorum, bu kaza olmasaydı Aleix daha iyi bir sonuç alabilirdi. Ama yine de ceza gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum."

"Hakemlerin sadece belli bir denge tutturması gerekiyor, sporun sıkıcılaşmaması için asıl mesele bu." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Portekiz'de Jack Miller'ın teması sonucu düşen Suzuki sürücüsü Joan Mir, Miller ceza almazken Quartararo'nun bir yarış kazası için ceza almasını eleştirdi.

Mir, “Cezayı anlayamıyorum çünkü Fabio sadece geçiş yapmaya çalışıyordu. Olanlar yalnızca yarış esnasında ön tarafı kaybetmesinden ibaretti."

"Kaza yapmayı amaçlamıyordu, dolayısıyla olanların Portimao'da Miller ile yaşadıklarımızdan farkı nedir?"

"Fark şu ki Miller kaza yaptı, ben düştüm, Aleix ise kaza yapmadı. Buna rağmen Miller ceza almadı, Fabio ise cezalandırılıyor."

"Artık harekete geçilmesi için yalvarıyorum. Her hafta sonu muhtemelen buna benzer bir veya daha fazla olay oluyor. O yüzden bu cezayı anlamıyorum." dedi.

Diğer sürücüler de hakemlerin Katalan Grand Prix'sinin başında Quartararo'yu savunurken birçok sürücüyü etkileyen kazası nedeniyle Takaaki Nakagami'ye ceza vermemelerini gündeme getirdi.

Aleix Espargaro, "Mutlu olmadığı ve cezayı anlayamadığı konusunda Fabio'ya tamamen katılıyorum. Bu yıl onunkinden daha agresif hamlelere ceza çıkmadı."

"Eğer hem o hamlelere, hem de Fabio'ya ceza verseydiniz kendisi bunu anlar ve önüne bakardı."

"Ancak güvenlik komisyonundaki tüm sürücüler hakemlerin daha tutarlı kararlar vermesi için çalışıyor, çünkü bir gün ceza alıp diğer gün yolunuza devam ederseniz ortaya anlaşılması güç bir durum çıkar."

"Bence agresif sürmeye ve yarışmaya yapmaya devam edeceğiz."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing leads, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda and Alex Rins, Team Suzuki MotoGP crash, Francesco Bagnaia, Ducati Team behind Photo by: Motogp.com

Son olarak Honda sürücüsü Pol Espargaro ise genç sürücülere örnek teşkil etmek için genel olarak temasların cezalandırılması gerektiğini düşünüyor.

Pol Espargaro, "Güvenlik komisyonunda hepimiz bu durumdan şikayet ederken, bunun doğru seçim olduğunu düşünüyorum."

"Gerçekleşen tüm geçişlerde gördüğümüz gibi; eğer geçişi tamamlayabilecek durumdaysanız kaza yapmazsınız."

"Yani, geçiş esnasında kaza yapmanız, geçişi tamamlayamayacağınız anlamına gelir. Bu büyük bir hata ve bedelini ödemeniz gerekiyor."

"Fabio'nun kızgınlığını anlayabiliyorum, ancak bu tür şeylerden kaçınmanın tek yolu bu, özellikle her şeyin önemli olduğu son turlarda iç çizgiye giriyorsunuz, kaza yapıyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor."

"Hayır, ceza verilmesi gerekiyor, çünkü yarışmamızın yanı sıra alt serilerdeki gençlere her istediğimizi yapamayacağımızı da gösteriyoruz."

"Evet, Fabio kızgın, ancak daha iyi bir gelecek için olması gereken bu." dedi.