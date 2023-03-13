Quartararo, Yamaha'nın son gün attığı adımdan memnun

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Algarve'deki testlere iyi bir başlangıç yapmayan ve Cumartesi gününün ardından durumdan memnuniyetsizliğini sert şekilde dile getiren Quartararo, Pazar günü ise çok daha rahattı.

Yamaha'nın çalışmaları ve ayar değişikliklerinin ardından derecesini sürekli geliştiren Fransız sürücü, takımın bir gecede önemli adımlar attığını söylüyor.

Pazar gününü üçüncü sırada noktalayan Quartararo, "Bugün büyük bir adım attık. Temel olarak, geçen yılın aero paketiyle, motosikletteki bazı eski ayarlarla biraz uğraştık ve işe yaradı. Sorunun nerede olduğunu görebiliyorduk. "

"Motosikletle bütünleştiğimi hissediyorum. Hissiyat anlamında hâlâ birkaç şey eksik ama bu pistte hiç 1.38.3 bandına inememiştim. Bu yüzden oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."

"Daha iyi bir konumdayız. Bence bir gelişme kaydettiğimizi görmek oldukça iyi, gerçi hâlâ olmak istediğim yerde değilim ama yine de büyük bir adım attık." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Takımın dün yaptığı değişiklik esasen şu anda 2022 şasisini ve aero paketini 2023 motoruyla çalıştırmak idi, ancak bu formül işe yaradı.

Quartararo, "Motosiklette bir yenilik yapmadık, temelde eski şeylere yöneldik. Esasen her şey ayarlarla ilgiliydi ve motosiklet oldukça iyi çalışıyordu."

"Cumartesi günü sıralama temposunda 1.39.6 civarındaydım, bugün ise yarış temposunda 1.39 civarına kadar inebildim."

"Cumartesi günü motosikleti sürmesi çok zordu, dönmüyordu. Temel olarak, sahip olabileceğiniz en kötü şeylerin hepsine sahipti -neyse ki bunu düzelttik. "

"Bence temelde dört yıldır neredeyse aynı motosikletle yarışıyoruz. Ancak bu yıl oldukça fazla değişiklik yaptık. Bence çok fazla çünkü diğerleri adım adım ilerliyor."

"Ama üç yıl boyunca motosikletimiz aynıydı ve geçen sene her şey bir anda değişti. Yolumuzu kaybettikten sonra küçük değişikliklerle eski motosiklete döndük."

"Sezonun başlarında zorlanacağız, ancak Yamaha çalışmaya devam eder ve gelişebilirse sezonun ikinci bölümünde daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.