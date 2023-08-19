Quartararo: "Görüntüleri izledikten sonra cezayı hak etmediğimi fark ettim"

Yamaha sürücüsü, Pramac'tan Jorge Martin'in tetiklediği ilk viraj kaosundan sonra Cumartesi günü Red Bull Ring'deki 14 turluk sprintte bunu telafi etmeye çalıştı.

Quartararo, açılış turunda ilk 10'dan 20. sıraya düştükten sonra 15. sıraya yükseldi, ancak 6. turda Aprilia joker sürücüsü Lorenzo Savadori ile çarpışmaya neden olduğu için uzun tur cezası almak zorunda kaldı.

9. sıradan başlayan 2021 Dünya Şampiyonu, başlangıçta bu nedenle ceza almayı hak ettiğini düşünse de daha sonra tekrar görüntülerini incelediğinde aksini düşündü.

Quartararo, "Görüntülere bakmadan önce uzun turu hak ettiğimi düşünüyordum."

"Ancak görüntülere baktıktan sonra cezayı hak etmediğimi düşünüyorum. Ama bu benim işim değil, benim işim sadece %100'ümle yarışmak."

"Geçiş için çok fazla mücadele ettiğinizde, bir yol bulmak zorundasınız. Böyle şeyler bazen olur."

"Elbette başından sonuna kadar sınırdaydım. Bu olabilecek bir şey ama en azından iyi bir hıza sahip olabilirdik."

Quartararo, açılış turundaki ilk viraj draması hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak telafi sürüşünün 'gelecek için iyi bir deneyim' olduğunu belirtti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ne olduğunu gayet iyi görebiliyordunuz."

"İlk virajda bunu yaşadıktan sonra geri dönüş için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor."

"Ama [Enea] Bastianini'yi geçmek tam bir kabus çünkü çok geç fren yapıyor, Ducati'nin büyük bir ivmesi var."

"Bu yüzden onun arkasında çok yavaş sürüyordum. Sonra hızlanmak için önüm boşaldığında neredeyse bir saniye daha hızlıydım."

"Yani bu, gelecekte neleri geliştirmemiz gerektiğini görmek için iyi bir deneyim oldu."

Yamaha sürücüsü sprintte ilk beş için savaşacak kadar güçlü hissettiğini ve bunun Pazar günkü yarış için gerçekçi bir hedef olduğuna inandığını ekledi.

Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse, gerçekçi olarak 5. ve 7. arasında bir hıza sahip olduğumu hissettim çünkü Pecco [Bagnaia], [Brad] Binder, [Maverick] Vinales ve Marco [Bezzecchi] gibi çok daha hızlı olan birkaç kişi vardı."

"Ancak bu dörtlü arasında bence en hızlı bendim, bu yüzden yarın için 5. ve 7.lik arasında gerçekçi bir hedefimiz olduğunu söylüyorum." dedi.