Önceki / Bastianini: "GP23 ile ilgili hissiyatım, Pecco ile aynı" Sonraki / Mir: "Marquez'den ziyade Ducati'leri geçmeye odaklandım"
MotoGP / Sepang Şubat testi Son dakika

Quartararo: "Gerideyiz ve bunun nedenini bilmiyoruz"

Fabio Quartararo, Sepang testinin ardından hızlı olmadıklarını ve bunun sebebini henüz anlayamadıklarını dile getirdi.

Ekleyen:
, Editör
Quartararo: "Gerideyiz ve bunun nedenini bilmiyoruz"
Haberi dinle

Üç günlük testin sonunda Fabio Quartararo çok da mutlu görünmüyor. Testin ikinci gününde Yamaha, nispeten iyi bir görüntü çizse de, son gün her şey tersine dönmüş gibiydi.

Ducati'ye yakın olan en yüksek hız performansı kayboldu ve takım henüz bunun tam olarak neyden kaynaklandığını bilmiyor.

Fransız sürücü, testin 3. gününü 19. sırada tamamladı ve bir gün önce gülümsediği düşünüldüğünde, kafası karışmış durumda.

Quartararo, "Karışık duygular içindeyim."

"Yeni lastiklerle durum tam bir felaket ama düzlük hızımızdan memnunum, uzun zamandır istediğim bir şeydi."

"Ayrıca deneyecek çok şeyimiz vardı ve birçok parçayı test ettiğim için çok mutluyum."

"Fakat bugün özelinde konuşursam, hislerim pek iyi değildi. Bazı kısımlarda, aşınmış lastiklerin temposundan çok memnundum; Lastiklerle neredeyse 22 tur attığımda hâlâ iyi turlar geliyordu. Ancak, yeni bir lastik taktığımız zaman durum kâbus gibiydi."

 

"Neden bu kadar geride olduğumuz hakkında hiçbir fikrimiz yok."

"En büyük sorun zaman turu denemeleriydi. Ekrana ya da zaman sayacına bakmazsam, 1:58'lerde olduğumu düşünüyordum ama baktığımda 1:59'larda olduğumu görüyordum."

"Yani motosikletin önünde zorlandığım ya da yol tutuşum olmadığı için pite giriyormuşum gibi değil... Neler olup bittiğini bilmiyorum ve bu en büyük sorun. Kafalardaki soru işareti bu."

"Sorunun ne olduğunu anlamak zorundayız çünkü sıralama turları her geçen yıl daha da önemli hale geliyor ve her yıl bu alanda daha fazla sorun yaşıyoruz."

"Özellikle sprint yarışı için çok önemli olacak. Son yıllarda bu açıdan geriye düştük. 2019'daki ilk yılımda, birçok pole pozisyonu elde etmiştim, bugün bu imkansız ve en kötüsü de nedenini bilmiyoruz."

"Yine de tamamen kötümser değilim. Sıralama temposunda geride olsak da, düzlük hızı konusunda oldukça güçlü olduğumu hissediyorum."

"Şu da bir gerçek; Eğer bugün yaptığımız gibi iyi bir sıralama turları geçiremezsek, galibiyet ya da ilk beş için bile mücadele edemeyiz. Portimão'da bu açıdan neleri geliştirebileceğimizi anlamak için bu konu üzerinde çalışmamız gerekecek." dedi.

paylaşım
yorumlar

Bastianini: "GP23 ile ilgili hissiyatım, Pecco ile aynı"

Mir: "Marquez'den ziyade Ducati'leri geçmeye odaklandım"
Daha fazlası
Ezel Tan
Galeri: Yeni Aston Martin AMR23

Galeri: Yeni Aston Martin AMR23

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Galeri: Yeni Aston Martin AMR23 Galeri: Yeni Aston Martin AMR23

Galeri: Yeni McLaren MCL60

Galeri: Yeni McLaren MCL60

Formula 1
McLaren lansmanı

Galeri: Yeni McLaren MCL60 Galeri: Yeni McLaren MCL60

Alonso: "Aston Martin'in şampiyon olması an meselesi"

Alonso: "Aston Martin'in şampiyon olması an meselesi"

Formula 1

Alonso: "Aston Martin'in şampiyon olması an meselesi" Alonso: "Aston Martin'in şampiyon olması an meselesi"

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: "Bu yıl Sepang'da, diğer yıllara göre daha fazla işimiz var"

Quartararo: "Bu yıl Sepang'da, diğer yıllara göre daha fazla işimiz var"

MotoGP
Sepang Şubat testi

Quartararo: "Bu yıl Sepang'da, diğer yıllara göre daha fazla işimiz var" Quartararo: "Bu yıl Sepang'da, diğer yıllara göre daha fazla işimiz var"

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

MotoGP

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri" Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika"

Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika"

MotoGP

Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika" Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika"

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

MotoGP
Shakedown testi

MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

MotoGP
Yamaha Factory Racing renk düzeni tanıtım

Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım" Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı

Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı

MotoGP

Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı

Son Haberler

Piastri'nin çaylak sezonundan ciddi beklentileri yok

Piastri'nin çaylak sezonundan ciddi beklentileri yok

F1 Formula 1

Piastri'nin çaylak sezonundan ciddi beklentileri yok Piastri'nin çaylak sezonundan ciddi beklentileri yok

Alonso: "Aston Martin'e geçtiğim için her gün daha da mutlu hissediyorum"

Alonso: "Aston Martin'e geçtiğim için her gün daha da mutlu hissediyorum"

F1 Formula 1

Alonso: "Aston Martin'e geçtiğim için her gün daha da mutlu hissediyorum" Alonso: "Aston Martin'e geçtiğim için her gün daha da mutlu hissediyorum"

McLaren, Piastri ile Norris'i kıyaslamaya çalışmayacak

McLaren, Piastri ile Norris'i kıyaslamaya çalışmayacak

F1 Formula 1

McLaren, Piastri ile Norris'i kıyaslamaya çalışmayacak McLaren, Piastri ile Norris'i kıyaslamaya çalışmayacak

Norris: "Okulda değiliz, istediğimizi söyleyebilir ve yapabiliriz"

Norris: "Okulda değiliz, istediğimizi söyleyebilir ve yapabiliriz"

F1 Formula 1

Norris: "Okulda değiliz, istediğimizi söyleyebilir ve yapabiliriz" Norris: "Okulda değiliz, istediğimizi söyleyebilir ve yapabiliriz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.