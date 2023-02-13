Quartararo: "Gerideyiz ve bunun nedenini bilmiyoruz"

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Üç günlük testin sonunda Fabio Quartararo çok da mutlu görünmüyor. Testin ikinci gününde Yamaha, nispeten iyi bir görüntü çizse de, son gün her şey tersine dönmüş gibiydi.

Ducati'ye yakın olan en yüksek hız performansı kayboldu ve takım henüz bunun tam olarak neyden kaynaklandığını bilmiyor.

Fransız sürücü, testin 3. gününü 19. sırada tamamladı ve bir gün önce gülümsediği düşünüldüğünde, kafası karışmış durumda.

Quartararo, "Karışık duygular içindeyim."

"Yeni lastiklerle durum tam bir felaket ama düzlük hızımızdan memnunum, uzun zamandır istediğim bir şeydi."

"Ayrıca deneyecek çok şeyimiz vardı ve birçok parçayı test ettiğim için çok mutluyum."

"Fakat bugün özelinde konuşursam, hislerim pek iyi değildi. Bazı kısımlarda, aşınmış lastiklerin temposundan çok memnundum; Lastiklerle neredeyse 22 tur attığımda hâlâ iyi turlar geliyordu. Ancak, yeni bir lastik taktığımız zaman durum kâbus gibiydi."

"Neden bu kadar geride olduğumuz hakkında hiçbir fikrimiz yok."

"En büyük sorun zaman turu denemeleriydi. Ekrana ya da zaman sayacına bakmazsam, 1:58'lerde olduğumu düşünüyordum ama baktığımda 1:59'larda olduğumu görüyordum."

"Yani motosikletin önünde zorlandığım ya da yol tutuşum olmadığı için pite giriyormuşum gibi değil... Neler olup bittiğini bilmiyorum ve bu en büyük sorun. Kafalardaki soru işareti bu."

"Sorunun ne olduğunu anlamak zorundayız çünkü sıralama turları her geçen yıl daha da önemli hale geliyor ve her yıl bu alanda daha fazla sorun yaşıyoruz."

"Özellikle sprint yarışı için çok önemli olacak. Son yıllarda bu açıdan geriye düştük. 2019'daki ilk yılımda, birçok pole pozisyonu elde etmiştim, bugün bu imkansız ve en kötüsü de nedenini bilmiyoruz."

"Yine de tamamen kötümser değilim. Sıralama temposunda geride olsak da, düzlük hızı konusunda oldukça güçlü olduğumu hissediyorum."

"Şu da bir gerçek; Eğer bugün yaptığımız gibi iyi bir sıralama turları geçiremezsek, galibiyet ya da ilk beş için bile mücadele edemeyiz. Portimão'da bu açıdan neleri geliştirebileceğimizi anlamak için bu konu üzerinde çalışmamız gerekecek." dedi.