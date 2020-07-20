Quartararo, galibiyetini COVID’den etkilenenlere adadı

Petronas Yamaha sürücüsü Quartararo, Marc Marquez’in yarışın başlarında yaptığı hata ve Maverick Vinales’in lastik konusunda zorlanmasının ardından dokuzuncu turda liderliği almıştı.

O noktadan itibaren farkı giderek açan Fransız sürücü, kariyerindeki ilk MotoGP galibiyetini 4.6 saniye farkla almayı başardı.

Yarışın ardından konuşan 21 yaşındaki sürücü, “Bu, kesinlikle hayatımın en güzel anı.”

“Seyirciler olmadan yarışmak çok garip hissettiriyor. Onlarla beraber sevinmek isterdim. Ancak bu yarış, COVID’den etkilenen herkes içindi.”

“Ve bu, beni her zaman destekleyen ailem, kardeşim için.” dedi.

Quartararo’nun bu zaferi, Regis Laconi’nin 1999 Valencia’daki galibiyetinden sonra ilk kez bir Fransız sürücünün kazanması anlamına geldi. Ayrıca serinin isminin MotoGP olmasından bu yana ilk kez Honda kullanmayan bir uydu sürücüsü galibiyete ulaşmış oldu.

Fransız sürücü geçen sene Misano ve Buriram’da galibiyete çok yaklaşmış, ancak Marc Marquez ile giriştiği mücadeleleri kaybetmişti.

Quartararo, “Burada, Tayland’dakine göre tamamen farklı bir yarış vardı, çünkü fark açabildim. Bu yüzden son turda odaklı kalmak daha kolaydı, çünkü bu sefer çok daha güvenliydim. Tayland’da ise limitteydim.”

“Son 10 tur, hayatımın en uzun 10 turuydu. Yol tutuşun oldukça zayıf olduğu bu tür koşullara odaklanmak zorluydu.”

“Sonuçtan çok memnunum ve bu tür koşullarda daha iyi olmaya çalışacağız.” dedi.

Quartararo’nun geçen seneki Jerez yarışı, kendisine ikinci sıraya mal olan bir vites kutusu sorunuyla sona ermişti. Genç sürücü, son turlarda geçen seneki sorunun tekrarlanmasından korktuğunu söyledi.

“Yarışta en çok korktuğum anlardan biri, geçen sene sorun yaşadığım virajda vites arttırırken bir titreme sesi çıkmasıydı.”

“Geçen seneki gibi olmaması için dua ettim ancak neyse ki sorun çıkmadı.”