MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
-
08 Kas
Sıradaki Etkinlik
108 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
115 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Quartararo, galibiyetini COVID’den etkilenenlere adadı

paylaşım
yorumlar
Quartararo, galibiyetini COVID’den etkilenenlere adadı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Tem 2020 11:49

MotoGP’deki ilk galibiyetini Jerez’de alan Fabio Quartararo, zaferini COVID-19 pandemisinden etkilenen herkese adadı.

Petronas Yamaha sürücüsü Quartararo, Marc Marquez’in yarışın başlarında yaptığı hata ve Maverick Vinales’in lastik konusunda zorlanmasının ardından dokuzuncu turda liderliği almıştı.

O noktadan itibaren farkı giderek açan Fransız sürücü, kariyerindeki ilk MotoGP galibiyetini 4.6 saniye farkla almayı başardı.

Yarışın ardından konuşan 21 yaşındaki sürücü, “Bu, kesinlikle hayatımın en güzel anı.”

“Seyirciler olmadan yarışmak çok garip hissettiriyor. Onlarla beraber sevinmek isterdim. Ancak bu yarış, COVID’den etkilenen herkes içindi.”

“Ve bu, beni her zaman destekleyen ailem, kardeşim için.” dedi.

Quartararo’nun bu zaferi, Regis Laconi’nin 1999 Valencia’daki galibiyetinden sonra ilk kez bir Fransız sürücünün kazanması anlamına geldi. Ayrıca serinin isminin MotoGP olmasından bu yana ilk kez Honda kullanmayan bir uydu sürücüsü galibiyete ulaşmış oldu.

Fransız sürücü geçen sene Misano ve Buriram’da galibiyete çok yaklaşmış, ancak Marc Marquez ile giriştiği mücadeleleri kaybetmişti.

 

Quartararo, “Burada, Tayland’dakine göre tamamen farklı bir yarış vardı, çünkü fark açabildim. Bu yüzden son turda odaklı kalmak daha kolaydı, çünkü bu sefer çok daha güvenliydim. Tayland’da ise limitteydim.”

“Son 10 tur, hayatımın en uzun 10 turuydu. Yol tutuşun oldukça zayıf olduğu bu tür koşullara odaklanmak zorluydu.”

“Sonuçtan çok memnunum ve bu tür koşullarda daha iyi olmaya çalışacağız.” dedi.

Quartararo’nun geçen seneki Jerez yarışı, kendisine ikinci sıraya mal olan bir vites kutusu sorunuyla sona ermişti. Genç sürücü, son turlarda geçen seneki sorunun tekrarlanmasından korktuğunu söyledi.

“Yarışta en çok korktuğum anlardan biri, geçen sene sorun yaşadığım virajda vites arttırırken bir titreme sesi çıkmasıydı.”

“Geçen seneki gibi olmaması için dua ettim ancak neyse ki sorun çıkmadı.”

Sonraki haber
Crutchlow geçirdiği kazanın ardından ameliyat olacak

Önceki haber

Crutchlow geçirdiği kazanın ardından ameliyat olacak

Çok Okunanlar Bugün

Racing Point: "886 çizime sahibiz, fren kanalları illegal olamaz"
Formula 1 / Formula 1
1s

Racing Point: "886 çizime sahibiz, fren kanalları illegal olamaz"

Vettel ve Leclerc'e göre Hamilton'ı durdurabilecek tek isim Bottas
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel ve Leclerc'e göre Hamilton'ı durdurabilecek tek isim Bottas

Binotto: "Ferrari, organizasyon yapısında değişiklikler düşünmeye hazır"
Formula 1 / Formula 1
3s

Binotto: "Ferrari, organizasyon yapısında değişiklikler düşünmeye hazır"

FIA: "Bottas'ın erken startı tolerans dahilindeydi"
Formula 1 / Formula 1
3s

FIA: "Bottas'ın erken startı tolerans dahilindeydi"

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"
Formula 1 / Formula 1

Hamilton: "W11 inanılmaz bir araç"

Red Bull: "Bazı anormallikler, 2020 aracının yanlış davranmasına neden oluyor"
Formula 1 / Formula 1

Red Bull: "Bazı anormallikler, 2020 aracının yanlış davranmasına neden oluyor"

Son Haberler

Quartararo, galibiyetini COVID’den etkilenenlere adadı
MotoGP / MotoGP
22dk

Quartararo, galibiyetini COVID’den etkilenenlere adadı

Crutchlow geçirdiği kazanın ardından ameliyat olacak
MotoGP / MotoGP

Crutchlow geçirdiği kazanın ardından ameliyat olacak

Kazada kolu kırılan Marquez, ameliyat olacak
MotoGP / MotoGP

Kazada kolu kırılan Marquez, ameliyat olacak

MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!
MotoGP / MotoGP

MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Racing Point: "886 çizime sahibiz, fren kanalları illegal olamaz"

1s
2
Formula 1

Vettel ve Leclerc'e göre Hamilton'ı durdurabilecek tek isim Bottas

2s
3
Formula 1

Binotto: "Ferrari, organizasyon yapısında değişiklikler düşünmeye hazır"

3s
4
Formula 1

FIA: "Bottas'ın erken startı tolerans dahilindeydi"

3s
5
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten tur yiyeceğimizi zaten biliyorduk"

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Quartararo, galibiyetini COVID’den etkilenenlere adadı
MOTOGP

Quartararo, galibiyetini COVID’den etkilenenlere adadı

Crutchlow geçirdiği kazanın ardından ameliyat olacak
MOTOGP

Crutchlow geçirdiği kazanın ardından ameliyat olacak

Kazada kolu kırılan Marquez, ameliyat olacak
MOTOGP

Kazada kolu kırılan Marquez, ameliyat olacak

MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!
MOTOGP

MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!

Crutchlow, ısınma turlarındaki kaza sonrası Jerez'den çekildi
MOTOGP

Crutchlow, ısınma turlarındaki kaza sonrası Jerez'den çekildi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.