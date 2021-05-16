Quartararo: "Fransa, hayatımın en tuhaf yarışıydı"

Quartararo, yağmur yağmaya başladığında gridin önünde yer alıyordu, fakat koşullar değişmeye başlayınca, pite girip motosiklet değiştirmek zorunda kaldı.

Ancak başlangıçta motosiklet değiştireceklerini unutan Yamaha sürücüsü, pit yolunda garajın yanlış yerinde durduğu için bir uzun tur cezası aldı. Son bölümde yaşadığı tempo kaybına rağmen damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Quartararo, yarışı şöyle yorumladı: "Dürüst olmak gerekirse, hayatımın en garip yarışıydı. Üçüncü sıradaydım; yağmur yağmaya başlamıştı ve başlangıçta Maverick [Vinales] ve Jack [Miller] biraz dikkatli davranıyorlardı."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Kendi kendime 'tamam, geçiş yapmam gerekiyor' dedim. Şikana geldiğimde harika bir atak yaptım. Ardından yağmur yağmaya başladığında 'neden kırmızı bayrak çıkmıyor?' diye düşündüm ve ardından 'kahretsin, MotoGP'deyiz, kullanabileceğimiz ikinci bir motosiklet var' dedim."

"Beyaz bayrağı gördüm ve dokuzuncu virajda neredeyse arka tarafı kaybediyordum."

"Pite geldim ama başlangıçta yanlış motosiklete gittim, az daha Maverick'in motosikletine binecektim, sonra kendi motosikletime koştum ama harika bir deneyim oldu.

“En önemlisi bu durumda bir podyum almayı beklemiyorduk. Yani, çok mutluyum ve bu koşullarda bir adım ileri gittik."

Motosiklet değişimi yaptığı ilk yarışı değerlendiren Quartararo şunları ekledi: "Doğruyu söylemek gerekirse çok zordu ve ısınma turlarında küçük bir değişiklik yaptım."

"Yine de iyi diyebilirim çünkü son iki turda çok fazla hata yapmama rağmen hâlâ yukarılardaydık."

“Bu pozisyonda bitirmeyi hiç beklemiyordum. Ön ve arkada yumuşak lastiğiyle önümde 2 tur olduğunu ve pistin kuruduğunu görünce bunun harika olmadığını düşündüm."

“Sonra Taka ile olan farkın büyüklüğünü gördüm, ardından Johann'ın yaklaştığı görülüyordu, ama çok hızlıydı ve tercih ettiği lastik kombinasyonu ile yarışın orta kısmında daha iyiydi."

“Ardından arkama Bagnaia ve Alex Marquez geldi, ama çok zorladım çünkü Bagnaia çok hızlı yaklaşıyordu.”

Quartararo, bu üçüncülükle şampiyona liderliğini geri aldı ve ameliyat olduktan hemen sonra yine podyuma çıktı.

“Kesinlikle iyi hissediyorum çünkü Jerez'e baktığımızda, bu gerçekten üzüntü verici bir yarıştı ve çünkü kazanabilirdim, konumum iyiydi."

“Bu ameliyatı olmak zordu ama bazen böyle şeyler olabilir diye düşünüyorsunuz. Sonra buraya geldik, biraz acı da olsa ikinci seansta hemen kuru şartlarda kendimi iyi hissettim."

"Yarışta belki de limitlerde 27 tur atmadığımız koşullara sahip olmamak daha iyi oldu."