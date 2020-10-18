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MotoGP / Aragon GP / Son dakika

Quartararo, FP3'teki kazasının ardından kalkmaya korkmuş

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Çeviren: Abdullah Çelik

Aragon GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan Fabio Quartararo, 3. antrenmandaki tuhaf kazasının soğuk koşullarda aşırı zorlaması sonucu olmadığını ve kazanın ardından sakatlanmış olma endişesi nedeniyle kalkamaya korktuğunu söyledi.

Quartararo'nun Aragon hafta sonu az kalsın, 3. antrenman seansında 14. virajda yaptığı korkunç kazayla sona erecekti. Quartararo kazanın ardından tıbbi merkeze götürüldü.

Yapılan kontrollerde Quartararo'nun kırığının olmadığı belirlendi ancak Petronas SRT sürücüsü ağrıları olduğunu belirtti. Buna rağmen Quartararo, 0.046 sn farkla pole pozisyonunu kazandı.

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Quartararo, "Kazada yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 20 metre geç ya da sert bir fren yapmadım. Bir önceki turdakinin aynısı değildi, ondan daha yavaş bir şekilde fren yaptım ancak kaza yaptım."

"Koşullar gerçekten zorluydu. Her zaman dikkatli olmanız lazım ve bu sabah kullanılmış lastiklerle biraz fazla zorlamak istedim. Ancak kaza yaptım. Yanlış bir şey yapmadım. Daha zaman turu için yeni lastikleri bile takmamıştım çünkü rahat bir şekilde Q2'ye geçebileceğimizi biliyordum. Sadece normal bir şekilde sürüyor, zorlamıyordum." dedi.

 

Quartararo, kazanın ardından ilk başta bacağına ağırlık veremediği için endişelendiğini ancak hızlı bir şekilde durumun o kadar kötü olmadığını fark ettiğini söyledi.

Quartararo, "Bir şeyin kırılmadığını biliyordum. Acı vereceğini biliyordum çünkü kalkmak istediğimde endişe duydum çünkü o zaman bacağıma ağırlık verince pek iyi hissetmedim."

"Tuhaf bir andı çünkü oldukça tuhaf bir kazaydı. Biraz endişeliydim çünkü bu tür bir kaza olduğunda, ne olacağını asla bilemezsiniz. Şanslıyım ki kırılan bir yerim yok. Sadece boynumda ve bacağımda biraz ağrı var." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Editör Lewis Duncan

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