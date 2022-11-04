Quartararo: "Fark o kadar büyük ki şampiyonluğu umursamıyorum"

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Son dünya şampiyonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Valensiya Grand Prix'sine Ducati'den Francesco Bagnaia'nın 23 puan gerisinde giriyor ve umutlarını canlı tutmak için kazanması gerekiyor.

Bagnaia'nın sadece iki puana ihtiyaç duyması ve Yamaha'nın yaşadığı güç ve yol tutuş sorunlarının devam etmesi, Quartararo'nun şampiyonluk umutlarını büyük oranda azaltmış durumda.

Quartararo, Perşembe günü Ricardo Tormo Pisti'nde yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu dünya şampiyonu olabileceğimi kendime bile söylemedim."

"Fakat hedefim apaçık belli. Kafamda tek bir hedef var ve kaybedecek hiçbir şeyim yok."

"Bu yüzden galibiyet savaşı vermek adına elimden gelenin en iyisini yapacağım fakat şampiyonluk savaşı için en iyi durum olmadığımızı biliyoruz."

"Zafer için savaşmalıyım, hepsi bu. Sonrasında yarışta neler olacağını göreceğiz. İlk hedefim galibiyet için mücadele etmek ve sonrasındaki her şey kontrolüm dışında olacak."

"Bu hafta sonunun biraz daha özel olduğunu biliyorum fakat şampiyonluk mücadelesinin getirdiği baskıyı hissetmiyorum. Bunun için çok şey olması gerektiğini biliyoruz, eğer şampiyon olmak istiyorsam yarışı kazanmalıyım"

"Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bunun için çok sıkı çalışacağız."

"Kaybedecek hiçbir şeyim yok ve kazanmak için her şeyimi vereceğim. Bu tabii ki şampiyonluk için mücadele etmek için ideal bir durum değil ama endişelenmeme gerek olmaması da güzel."

"Her ne olursa olsun, zor ama iyi bir sezon oldu. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz."

Quartararo bu sezon sıralama turlarında zorlandı ve geçen sezon şampiyonluk yolunda elde ettiği beş pole pozisyonuna kıyasla bu yıl sadece bir pole pozisyonu elde etti.

Ancak Michelin tarafından Valencia'ya daha sert bir ön lastik getirilmesi, Quartararo'nun sıralama turlarında daha fazla zorlayabileceğine dair güvenini artırdı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, "Özellikle geçen yıl -burada- ön lastikle ilgili büyük bir sorun yaşadık."

"Bu yıl bir adım daha sert lastiğe sahibiz, ki bunun da bize büyük yardımı olacak."

"Bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bu yüzden kendime oldukça güveniyorum." dedi.

Quartararo, Malezya'da geçirdiği bir kazada sağ elinin orta parmağını kırdı ve sezon biter bitmez ameliyat olacak.

Ancak bunun bu hafta sonu kendisine sorun yaratmasını beklemiyor ve ekliyor: "Yani çok acı verici değil ama bükülme var."

"Malezya'da dahi yarışmak büyük bir sorun olmadı. Biraz ağrı kesici aldım ama sorun olmadı ve burada daha da az sorun olacağı kesin."

"Yine de parmağımın tamamen normale dönmesi için kışın ameliyat olacağım çünkü oldukça garip hissettiriyor."