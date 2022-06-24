Quartararo: "F1'deki sprint formatı, MotoGP için iyi bir fikir değil"

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Dünya Şampiyonası'nın lideri ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan Quartararo, Assen'e Almanya'daki galibiyeti ile geliyor. Son şampiyon, şu anda 172 puan ile şampiyona lideri konumunda. Geçtiğimiz yıl Assen'e geldiğimizde de Quartararo 172 puanla liderdi.

Assen, kağıt üstünde Yamaha'ya uyan bir pist. Sachsenring'in M1'e pek uymadığını düşünürsek, orada alınan galibiyetin ardından Assen'de Quartararo'nun hedefi yeniden kazanmak.

Bu hafta sonu Assen'de yarışılmasıyla birlikte, MotoGP yaz arasına girecek. Quartararo, yaz arası öncesinde sezonun ilk yarısını değerlendirdi ve şunları söyledi: "Sezonun ilk yarışları oldukça zorlayıcıydı. Bence düzlük hızımız hakkında fazla şikayet ettim ve sürüşüme çok odaklanmadım. Avrupa'ya geldiğimizde ise sürüşüme daha çok konsantre olabildim ve iyi sonuçlar aldım."

"Portekiz'den sonra neredeyse her yarışı podyumda bitirdik. Sadece Le Mans'da dördüncü olduk. Bence ilk 10 yarış gayet iyiydi. Geçen yıl bu noktadayken de aynı puana sahiptim. Yani doğru yolda gidiyoruz."

"Benim için şu ana kadar sezonun ilk en iyi anı Portekiz'deki galibiyetimdi. Çünkü zor zamanlardan gelip yarış kazandığınızda, bu en iyi şeylerden biri. Ayrıca Sachsenring de iyiydi çünkü o tarz bir pistte kazanmayı beklemiyordum. Avrupa'daki tüm yarışlar iyiydi."

Bu hafta sonu Assen'de yağmur yağması bekleniyor ve ıslak koşullar, Quartararo için ideal değiller. Fransız sürücü ise bu hafta sonu her koşula hazır.

"Bütün hafta sonu yağmur yağacak gibi duruyordu ki bu, benim için en iyi durum değil. Fakat ıslak zeminde stilimi fazlasıyla geliştirdiğimi biliyorum."

"Assen gibi bir piste geldiğinizde, kuru zeminde yarışmak istiyorsunuz. Burası, benim için şampiyonadaki en eğlenceli pistlerden biri ve en efsanevi pistlerden de biri. Mugello veya Phillip Adası yarışlarında olduğu gibi burası da tüm sürücülerin kazanmak isteyeceği bir pist. Bunlar özel pistler."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna

Dorna ve Motorsport Network, geçtiğimiz günlerde MotoGP taraftar anketini başlatmıştı. Bu ankette, MotoGP formatında yaşanabilecek bazı değişimler hakkında taraftarların görüşleri de soruluyordu.

Quartararo'nun muhtemel format değişimleri hakkındaki görüşleri ise şöyle: "Sachsenring'deki sıralama turlarının ardından ne kadar yorulduğumuzu görmüşsünüzdür. Bence sıralama turları güzel çünkü sadece birkaç tur atıyoruz. Sıralama turları, seni yarış için en iyi pozisyona koymak için varlar."

"Bu yüzden bence bence sprint yarışlar, MotoGP için iyi bir fikir değil. Belki sıralama turları için puan dağıtılmasını beğenebilirim."

"F1'de yaptıkları gibi en hızlı tur için puan verilirse iyi olabilir. Ancak sıralama turları tamamen farklı bir şey."