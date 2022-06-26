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MotoGP / Hollanda GP Haberler

Quartararo, Espargaro'ya çarptığı için uzun tur cezası aldı

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, Hollanda Grand Prix'sinde Aleix Espargaro'ya çarptığı gerekçesiyle gelecek yarış olan Britanya GP için uzun tur cezası aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
Quartararo, Espargaro'ya çarptığı için uzun tur cezası aldı
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Yamaha sürücüsü, Hollanda GP'nin 5. turunda Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'yu geçmeye çalışıyordu ve 5. virajda içeri çizgiden atak yapmayı denedi. 

Quartararo, atak esnasında motosikletin önünü kaybetti ve düştü. Sonrasında da Espargaro'ya çarptı. Espargaro, bu kazadan dolayı çakıl havuzuna uçtu ve 8 saniye kadar zaman kaybetti. İspanyol sürücü, yarışa 15. sıradan katıldı. 

Şampiyona lideri Quartararo da motosikletine yeniden bindi ancak M1'deki hasardan dolayı birkaç tur sonra pite geldi. Takımı, yağmur yağabileceğini ya da kırmızı bayrak çıkabileceğini söyleyerek Quartararo'yu piste geri yolladı. 

Ancak Quartararo, birkaç tur sonra 5 virajda bir kaza daha yaptı. Fransız sürücü, 5. virajın çıkışında büyük bir highside yaşadı. Quartararo'ya göre, bu kazanın nedeni çekiş kontrol sensörlerinin kırılmış olmasıydı. 

Espargaro, Quartararo ile kaza yapmasının ardından mükemmel bir gerişle 4. sırayı alsa da hakemler Quartararo'ya ceza verdiler. 

Fransız sürücü, 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si için uzun tur cezası aldı. 

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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