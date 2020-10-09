Quartararo, eski takım arkadaşı Mir’le şampiyonluk mücadelesinden hoşnut

Quartararo, 2016 yılında Mir’in Moto3 çaylak sezonunda Leopard takımından takım arkadaşıydı. O sene Mir ilk galibiyetini alıp 2017 yılında sürücüler şampiyonasını domine ederken, Quartararo formunu bulmakta zorlandı ve 2018’de Moto2 Katalunya GP’sini kazanana kadar 2015 yılından kalan 2 podyum sahibi olma istatistiğini korudu. Şimdi Quartararo’nun geçtiğimiz ay Katalunya’da düzenlenen ve Mir’i 2.'likte tuttuğu yarıştan sonra MotoGP sürücüler şampiyonasının zirvesinde bulunuyor ve ikili arasında sadece 8 puan var. En üst seride, eski Moto3 takım arkadaşıyla şampiyonluk mücadelesi vermenin nasıl hissettirdiği sorulduğunda Quartararo: “O zamana kıyasla şu an çok daha iyi bir durumdayız çünkü o yıl benim için bir faciaydı.” “O zamandan beri dostluğumuzu korumamız çok güzel ve şu an şampiyonada 1 ve 2. sıralardayız.” “Geçen sene çaylaktık bu sene ise şampiyonluk için mücadele ediyoruz, bence bu güzel bir hikaye.”

Mir, Quartararo’nun sözlerine katıldı ve ikisinin de 6 yarış kala MotoGP’nin başkahramanları olmasının ‘hoş’ olduğunu söyledi.

Sözlerine devam eden Mir: “Bence çok güzel. O seneyi iyi hatırlıyorum çünkü başta hiç kolay değildi.”

“Dünya şampiyonasında ilk senemdi ve sezonun yarısına kadar ikimiz de çok zorlandık. Sonra birazcık düzeldi ve sona geldiğimde ilk sezon için kötü bir yıl geçirmemiştim.”

“Ama şimdi ikimizin de şampiyonluk için mücadele etmesi çok hoş ve bu konuda çok mutluyum.”

Quartararo 2020’de 3 yarış kazanırken Mir henüz ilk galibiyetini almamış durumda, fakat Ağustos ayından beri topladığı 89 puanla diğer tüm sürücülerin ilerisinde. Mir bu puanları Avusturya ve Katalunya yarışları arasında elde ettiği 4 podyum ve bir 4.lükle kazandı.

Quartararo ve Mir’in 2016 yılındaki diğer takım arkadaşları Andrea Locatelli ise Yamaha motosikletiyle elde ettiği 11 galibiyetle domine ettiği bu senenin Dünya Süpersport Şampiyonası’nı kazanmak üzere.