Quartararo: "Endonezya GP, 2023'ün en iyi podyumuydu"

2021 Dünya Şampiyonu, Mandalika pistinde sezonun en güçlü hafta sonlarından birini geçirdi ve sprinti beşinci sırada noktaladı.

Quartararo, Pazar günkü yarışta Francesco Bagnaia ve Maverick Vinales ile galibiyet mücadelesi verdi ve sonunda üçüncü oldu, ancak liderin yalnızca 0.433 saniye gerisindeydi.

Bu, Quartararo'nun, yarış sonunda lidere en yakın olduğu hafta sonu oldu.

Quartararo, "Bu benim için yılın en iyi podyumu, çünkü Hindistan'da Bezzecchi'den sekiz ya da dokuz saniye gerideydim."

"Austin'de podyuma çıktım ama yine liderden oldukça uzaktaydım."

"Bugün ilk iki sıradaki sürücülerle aramdaki farkı gerçekten kapattığımı söyleyebilirim, onları gerçekten hızımla yakaladım."

"Bu yılın açık ara en iyi podyumuydu - Avustralya için durum farklı -"

"Geçen yıl burası çok zorlandığımız ve lastiklere dikkat etmemiz gereken bir pistti. Hızlanma ve güç eksikliğimiz nedeniyle de zor olmaya devam edecek. Ancak Avustralya için ana hedefim antrenmanlarda Q2'de yer almak olacak." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha'nın sınırlamaları nedeniyle yarışta geçiş yapamadığını ve sadece lastik aşınması nedeniyle Aprilia'dan Aleix Espargaro'yu geçebildiğini de sözlerine ekledi.

"Gerçekten çok zorladım. Tek başımıza sürdüğümüzde gerçekten sürüş stilimizi oluşturabiliyoruz ve bu iyi bir şey."

"Ancak arkada olduğumuzda, Ducati, Aprilia ve temelde tüm motorlardan tamamen farklı sürüyoruz."

"Geçtiğim tek motosiklet Aleix'ti çünkü yumuşak lastiği vardı ve gerçekten çok zorlanıyordu."

"Genel olarak geçiş yapamıyoruz ve bu geliştirmemiz gereken bir şey. Bence bu aynı zamanda güçten de kaynaklanıyor."

"Pek çok eksiğimiz var ama gelecek yıl en azından düzlüğün sonunda öndekilere daha yakın olmak ve frenleme için biraz daha fazla güce sahip olabilirsek mutlu olacağım, çünkü her yerde gerçekten sınırları zorluyordum."