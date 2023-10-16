Prime'a abone ol
Önceki / Bagnaia: "Martin'in kazasının ardından rahat bir nefes aldım"
MotoGP / Endonezya GP Haberler

Quartararo: "Endonezya GP, 2023'ün en iyi podyumuydu"

MotoGP Endonezya Grand Prix'sini üçüncü sırada bitiren Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, bunu 'yılın en iyi podyumu' olarak nitelendirdi ve ancak bunu başarmak için 'her yerde sınırları zorladığını' söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

2021 Dünya Şampiyonu, Mandalika pistinde sezonun en güçlü hafta sonlarından birini geçirdi ve sprinti beşinci sırada noktaladı. 

Quartararo, Pazar günkü yarışta Francesco Bagnaia ve Maverick Vinales ile galibiyet mücadelesi verdi ve sonunda üçüncü oldu, ancak liderin yalnızca 0.433 saniye gerisindeydi.

Bu, Quartararo'nun, yarış sonunda lidere en yakın olduğu hafta sonu oldu.

Quartararo, "Bu benim için yılın en iyi podyumu, çünkü Hindistan'da Bezzecchi'den sekiz ya da dokuz saniye gerideydim."

"Austin'de podyuma çıktım ama yine liderden oldukça uzaktaydım."

"Bugün ilk iki sıradaki sürücülerle aramdaki farkı gerçekten kapattığımı söyleyebilirim, onları gerçekten hızımla yakaladım."

"Bu yılın açık ara en iyi podyumuydu - Avustralya için durum farklı -"

"Geçen yıl burası çok zorlandığımız ve lastiklere dikkat etmemiz gereken bir pistti. Hızlanma ve güç eksikliğimiz nedeniyle de zor olmaya devam edecek. Ancak Avustralya için ana hedefim antrenmanlarda Q2'de yer almak olacak." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha'nın sınırlamaları nedeniyle yarışta geçiş yapamadığını ve sadece lastik aşınması nedeniyle Aprilia'dan Aleix Espargaro'yu geçebildiğini de sözlerine ekledi.

"Gerçekten çok zorladım. Tek başımıza sürdüğümüzde gerçekten sürüş stilimizi oluşturabiliyoruz ve bu iyi bir şey." 

"Ancak arkada olduğumuzda, Ducati, Aprilia ve temelde tüm motorlardan tamamen farklı sürüyoruz."

"Geçtiğim tek motosiklet Aleix'ti çünkü yumuşak lastiği vardı ve gerçekten çok zorlanıyordu."

"Genel olarak geçiş yapamıyoruz ve bu geliştirmemiz gereken bir şey. Bence bu aynı zamanda güçten de kaynaklanıyor."

"Pek çok eksiğimiz var ama gelecek yıl en azından düzlüğün sonunda öndekilere daha yakın olmak ve frenleme için biraz daha fazla güce sahip olabilirsek mutlu olacağım, çünkü her yerde gerçekten sınırları zorluyordum." 

paylaşım
yorumlar

Bagnaia: "Martin'in kazasının ardından rahat bir nefes aldım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Bagnaia: "Martin'in kazasının ardından rahat bir nefes aldım"

Bagnaia: "Martin'in kazasının ardından rahat bir nefes aldım"

MotoGP
Endonezya GP

Bagnaia: "Martin'in kazasının ardından rahat bir nefes aldım" Bagnaia: "Martin'in kazasının ardından rahat bir nefes aldım"

Martin: "Er ya da geç bir kaza yapacaktım"

Martin: "Er ya da geç bir kaza yapacaktım"

MotoGP
Endonezya GP

Martin: "Er ya da geç bir kaza yapacaktım" Martin: "Er ya da geç bir kaza yapacaktım"

VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

MotoGP
Endonezya GP

VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

Son Haberler

Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor

Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor

F1 Formula 1
Amerika GP

Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor

FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı

FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı

F1 Formula 1

FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı

F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor

F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor

F1 Formula 1
Japonya GP

F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor

Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"

Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı" Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol