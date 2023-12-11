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Quartararo, Ducati'de Márquez'den çok Morbidelli'nin ne yaptığına bakacak

Fabio Quartararo, 2024'te Marc Márquez'in performansından çok Yamaha'daki eski takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin Ducati'deki gelişimiyle ilgilendiğini söylüyor.

Oriol Puigdemont
Editör Oriol Puigdemont
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Franco Morbidelli, Pramac Racing

Fabio Quartararo'nun MotoGP'deki kariyeri, fabrika takımına terfi ettiği Maverick Viñales ile geçirdiği yarım sezon dışında, her zaman garajın diğer tarafında Franco Morbidelli ile birlikte oldu. Quartararo, hem Sepang Racing Team (SRT) ile premier sınıfındaki ilk iki sezonunda hem de daha sonra Yamaha'da Morbidelli ile verilerini karşılaştırabildi.

Quartararo'nun Morbidelli hakkındaki bilgi düzeyi göz önüne alındığında, Romalı sürücünün Pramac'ın kendisine sunduğu Desmosedici ile yarışacağı gelecek sezondan itibaren göstereceği gelişimi yorumlamak, Marc Márquez'in gösterebileceği hızdan çok daha kolay olacak.

2023'te M1'in güçlü olmaması, Quartararo'nun genel sıralamada onuncu olması, takım arkadaşının ise 70 puan geride 13. olması anlamına geliyordu. Quartararo üç kez ve her seferinde üçüncü olarak podyuma çıkan tek sürücü olurken, Morbidelli'nin en iyi performansı Arjantin'deki dördüncülüktü.

Motorsport.com'a konuşan Quartararo, "Açıkçası önümüzdeki yıl Marc'la neler olacağını görmekle çok ilgileniyorum. Ama her şeyden önce beni ilgilendiren, MotoGP'ye başladığımdan beri takım arkadaşım olan Franco."

"Yarım sezon boyunca Maverick ile birlikteydim ama Franco çoğu zaman yanımdaydı. Bu yüzden fabrika Ducati'sinde neler yapacağını ve buna ne kadar çabuk adapte olacağını çok merak ediyorum."

"Morbidelli de benim gibi uzun yıllarını Yamaha'da geçirdi, bu yüzden 2024'ün ilk yarısında neler yapacağını görmek iyi olacak." dedi.

Quartararo'nun Yamaha ile olan mevcut sözleşmesi 2024 sonunda bitecek. Bu yüzden Fransız sürücü, 2025 için sürücü pazarının merkezinde yer alacak isimlerden birisi olacak.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

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