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MotoGP / Fransa GP Haberler

Quartararo: "Ducati bugün çılgınca şeyler yapacak kapasitedeydi"

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Ducati'lerin formuna bakmasının ardından dördüncülükten oldukça mutlu olduğunu söylüyo.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Quartararo: "Ducati bugün çılgınca şeyler yapacak kapasitedeydi"
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Fransa GP'si öncesi pole pozisyonu 1.30.450'luk derecesiyle tur rekoru kıran Francesco Bagnaia'ya giderken, ikinci sırada takım arkadaşı Jack Miller yer aldı. Böylece Bagnaia, bu sezon ikinci kez pole pozisyonunda yer aldı.

Bu hafta sonu kendi evinde yarışacak Yamaha sürücüsü Quartararo da damalı bayrağa kadar pole pozisyonu mücadelesindeydi, fakat Ducati'leri yenmeyi başaramadığı gibi, Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun da gerisinde kaldı. 

Yarışa dördüncü sıradan başlayacak olan Fransız sürücü, "sınırlarda bir tur attığını", dolayısıyla, Ducati'nin ne kadar güçlü olduğu düşünülürse, sonucun onu hayal kırıklığına uğratmadığını söyledi.

Quartararo, "Hayal kırıklığına uğramıştım, fakat sadece iki dakika sonra yeniden mutluydum."

"Sıralama turlarında bir şeyler eksikti -gerçi sadece sıralamalarda değil, sürekli eksikti.

"Ducati çılgınca bir şeyler yapabilecek kapasitedeydi. Sadece motosikletten değil, sürücülerden de bahsediyorum."

"Yarış temposunda aynı durumdayız, dolayısıyla bir fark yaratmak oldukça zor."

"Yarattığımız fark, elimizden geldiğince sınırlarda gitmek, biraz daha az yakıt yüküne sahip olmak ve yarışta girmesi imkansız bir alana girmek."

"Bu yüzden oldukça mutluyum çünkü bugünkü derecemin sınırda olduğunu hissediyorum. Elimde başka bir şey yok ve diğer Yamaha'larla karşılaştırıldığında fark oldukça büyük."

"Bugün çıkardığımız iş aynı zamanda benim için bir referans noktası." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha, Ducati'ye kıyasla yalnızca azami hız eksikliğiyle mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda artan ön lastik basınçları nedeniyle başka bir motosikleti kovalamak da oldukça zorlaşmış vaziyette.

Jerez'de Bagnaia ile savaşan Quartararo, sert ön lastiğinin aşırı ısınmasını önlemek için kovalamacanın bir noktasında yavaşlamak zorunda kaldı.

Ancak Yamaha sürücüsü, Bagnaia, Miller ve Espargaro'yu hemen geçemese bile Le Mans'ta aynı sorunları yaşamayacağından emin.

Quartararo, "Hayır, çünkü Jerez'de sert lastikle yalnız bir mücadele veriyordum, lastikler zaten sınırdaydı."

"Burada yumuşak ön lastik var, aşırı ısınma veya yüksek basınç sorunları yaşamadığımız bir hamur."

"Kısacası endişelenmiyorum. Elbette geçiş yapabileceğim çok fazla bölge yok çünkü Ducati hızlanma bölgelerinde her zaman bizimle oynuyor.

"Fakat 27 tur yeterince fazla, her zaman hücum etme fırsatınız var." dedi.

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