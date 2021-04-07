Quartararo, Doha GP podyumunu Zarco ile paylaştığı için çok mutlu

Yamaha sürücüsü Quartararo, pazar günü Katar'da düzenlenen yarışı, Pramac sürücüsü Zarco'nun önünde kazandı ve modern MotoGP döneminde ilk kez iki Fransız 1-2 oldu.

Şu anda Zarco, şampiyonada ilk sırada yer alıyor ve ikinci sırada ise vatandaşı Quartararo var. İkili arasındaki puan farkı sadece dört.

Quartararo, gözyaşlarını tutmakta zorlandığını itiraf ettiği Doha GP podyumunun, kariyerinin en önemli anlarından biri olduğunu dile getirdi.

Quartararo, yarışla ilgili şöyle dedi: "Çok iyiydi."

“Neyse ki Johann'a karşı birkaç metrelik avantaja sahiptim ama ikimizin de podyumda olması gerçekten harikaydı."

“Fransa marşını söylemeye başladığında, çok duygulandım ve neredeyse ağlıyordum, ama beni güldürdü ve birlikte harika anlar geçirdik."

"Johann ile aynı podyumu paylaşmanın, kariyerimin en iyi anlarından biri olduğunu düşünüyorum."

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, kendisinin ve Quartararo'nun Fransa'nın motosiklet yarışlarındaki varlığı için "olağanüstü" olduğunu dile getirdi.

Zarco, "Fabio yarışı kazandı ve ben ikinci oldum, fakat yine de mutluyum."

"İşte bu yüzden gerçekten marşı okumaya çalıştım çünkü şu anda Fransa adına motosiklet yarışlarında yaptığımız şeyin olağanüstü olduğunu anlamanız gerekiyor."

"Bu yüzden eğlenmeliyiz ve gerçekten çok eğlendik. Fabio bunun kariyerinin en iyi anlarından biri olduğunu söyledi."

"Bu şekilde olduğunu sanmıyorum, ancak birkaç yıl öncesinde elde ettiğim şampiyonluklarla beraber en iyilerden biri olduğu doğru."

"Fakat bu eşsiz bir an." dedi.