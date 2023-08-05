Quartararo: "Daha hızlı gittiğimi hissettikçe daha da yavaşlıyorum
Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, MotoGP Britanya Grand Prix'sinde şu ana kadar "geçen yıldan bir saniye daha hızlı sürdüğünü" hissettiğini ancak gerçekte durumun çok farklı olduğunu belirtti.
2021 dünya şampiyonu Cuma günü Silverstone'da zor bir gün geçirdi; İlk antrenmanı 10. sırada tamamlarken, ikinci antrenman seansında 11. oldu ve doğrudan Q2'ye kalma fırsatını kaçırdı.
Quartararo şu ana kadarki sekiz yarışın ardından şampiyonada dokuzuncu sırada yer alıyor ve en iyi sonuçlarını Amerika Birleşik Devletleri ve Assen sprint yarışında üçüncü olarak elde etti.
Cuma günkü seansların ardından konuşan Fransız sürücü, motosikletin dengesinin iyi olmadığını ve yol tutuş yakalamakta zorlandığını belirtti.
Quartararo, "Son şikan zordu fakat diğer tüm virajlarda iyi sürdüğümü hissettim. Tur zamanı beklediğimizden çok gerideydi, bu yüzden dengenin oldukça kötü olduğunu söyleyebilirim." dedi.
Quartararo geçen yıl 2. antrenman seansında en hızlı isimdi ancak bu yıl 11. sıraya düştü.
Nedenini bilip bilmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Hayır, sorun da bu. Nedenini bilmiyoruz, temelde motosiklette ne yaparsam yapayım, her şey çok hassas, çok daha fazla hata yapıyorum."
"Sadece mümkün olduğunca çok zorlamaya çalışıyorum ve hissiyatım geçen yıla göre bir saniye daha hızlı sürdüğüm yönünde oluyor ama gerçekte bir saniye yavaş kalıyorum."
"Bu beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan bir şey. İstediğim bu değil ve neden bu kadar yavaş olduğumuzu bilmemek zihinsel olarak çok zor."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Geçen yıl çok hızlıydım, 2021'de çok hızlıydım, 2019'da da hızlıydım."
"Fakat bu yıl, gittiğimiz her pistte, geçmişte hızlı olsam bile yavaş kalıyorum. Diğerleri bir adım ileri gitti ama biz geçmişteki tur zamanlarını bile yapamıyoruz. Yani bu, nedenini anlamakta zorlandığımız bir şey."
Yamaha'nın 2023 sezonu epey kötü geçiyor ve üreticiler şampiyonasında da son sırada yer alıyorlar.
Quartararo bu sezon birçok kez Yamaha'nın kışın yeni motosikletle denediği şeylerin hiçbirinin yaramadığından şikayet etmişti.
Quartararo, Mugello - Sachsenring - Assen üçlü yarışı için 2021 ayarlarına geri döndü. Ancak durum daha iyiye gitmedi.
Bunun takımın durumu hakkında çok şey anlatıp anlatmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Ne zaman bir şey denesek işler iyiye gitmiyor."
"Tek bir yöne gidip daha da kaybolmak çözüm değil. Yılın başında her şeyi denedik ama işe yaramadılar."
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