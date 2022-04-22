Quartararo: "Daha fazla hata yapma lüksümüz yok"

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Oldukça rekabetçi başlayan 2022 MotoGP sezonunun ilk dört yarışı geride kalırken, Quartararo yalnızca bir podyum elde edebildi.

Yamaha'nın gelişiminin yavaşlaması, Endonezya'da ikinci olarak güçlü bir sonuç elde etmesine rağmen, Quartararo'yu epey etkilemiş durumda. Son şampiyon Katar'da dokuzuncu, Arjantin'de sekizinci, ABD'de ise yedinci olabildi.

Quartararo şu anda şampiyona lideri Enea Bastianini'nin 17 puan gerisinde, fakat bu hafta sonu Portimao yarışı ile birlikte önümüzdeki birkaç yarış Yamaha motosikletine uyan pistlerde gerçekleştirilecek. Dolayısıyla Yamaha'nın mücadeleye dönmesi bekleniyor.

Autosport'a konuşan Quartararo, Portekiz'i sezonun gerçek başlangıcı olarak görüp görmediği sorusuna, "Bu pistte şansımız %50, fakat Jerez ve Le Mans bizim için oldukça önemli."

"Daha fazla hata yapma lüksümüz yok. Eğer şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsak, hata yapmamalıyız."

"Dolayısıyla bu tür bir pistte hata yapmamamız ve podyumda olmamız gerekiyor, aksi takdirde yıl sonunda iyi bir konuma gelmek zor olacak." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha şu anda rakiplerine göre daha yüksek azami hıza sahip değil, bu sürücülerin M1'in virajlarda sahip olduğu gücü kullanmasını engelliyor. Dolayısıyla Yamaha, daha hızlı motosikletleri takip ederken epey zorlanıyor.

Quartararo daha önce M1'in dar bir çalışma aralığına sahip olduğunu ve bu aralığın pistlerdeki yol tutuş seviyesine göre değiştiğini belirtmişti.

MotoGP'nin Avrupa'ya dönmesiyle birlikte Yamaha'nın herhangi bir güncelleme getirip getirmeyeceği sorulduğunda ise Quartararo, "Umarım yakında motosiklete bazı güncellemeler gelir."

"Şu anda buna dair herhangi bir haber yok, ama birtakım güncellemeler getirmek zorundayız. Neden zorundayız, çünkü geçtiğimiz yarış 7. oldum ve bu beni mutlu etti."

"Kulağa saçma geliyor çünkü geçen yıl dünya şampiyonu oldum ve Austin'de o pozisyonda bitirdiğim için mutluydum. Yeni şeylere ihtiyacımız var.” dedi.