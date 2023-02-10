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Quartararo: "Çok fazla parça denedim, ilk gerçek testimi gerçekleştirdim diyebilirim"

Fabio Quartararo, Malezya testlerinin ilk gününde birçok parça denediğini ve kariyerinde ilk kez "gerçek bir test" yaptığını söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Quartararo: "Çok fazla parça denedim, ilk gerçek testimi gerçekleştirdim diyebilirim"
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Geçen yıl Yamaha'nın gelişim yarışında sınıfta kalması ve biraz da bireysel hataları nedeniyle şampiyonluğu Francesco Bagnaia'ya kaptıran Quartararo, sık sık M1'in daha iyi olabileceğine dikkat çekmekte -bu alanlardan biri de düzlük hızı.

Bu konuda kış arası boyunca adımlar atan Yamaha, Sepang testlerinin ilk gününde 334,3 km azami hız seviyesine ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Liderlik koltuğunda ise 2,1 saniye farkla 336,4 yapan Ducati bulunmakta.

İlk günü yeni şasiyle turlayarak ve aerodinamik parça denemeleri yaparak geçiren Quartararo, MotoGP kariyerinde daha önce hiç bu kadar çok test yapması gerekmediği için ilk günün "biraz karışık" geçtiğini kabul ediyor.

Quartararo, "Bugün birçok şeyi denediğimiz ama henüz neyin daha iyi olup olmadığını göremediğimiz bir gün oldu."

"Yeni bir şasi denedik; tepkiler oldukça netti. Yeni bir motor denedik; tepkiler oldukça netti. Ayrıca aerodinami kısmında da denemeler yaptık."

"Yani iyi olan şey, bir şeylerin daha iyi olup olmadığını netleştirebilmem."

"Ancak kariyerimde ilk kez gerçek bir test yaptım, çünkü önceki yıllarda belki bir salıncak kolu, çoğunlukla da bazı ayarlar deniyordum."

"Bugün sanırım bir günde birden fazla tam test yaptım. Bu yüzden biraz karışıktı ama deneyim açısından iyi oldu." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hız grafiği hakkında ne hissettiği sorulan Quartararo, "Bu olumlu, çünkü geçen yıl şaside ve özellikle de azami hızda zorlanıyorduk."

"Şimdi en yüksek hız daha iyi ama bu kez de virajlarda zorlanıyoruz."

"Burada iki günümüz kaldı, sonrasında da Portimao'da iki gün daha test yapacağız. Bugün burada o kadar çok şey denedik ki aslında en iyi motosikletin hangisi olduğuna odaklanamadık."

"Birçok şey denedik, sonra lastikleri değiştirmemiz gerekti. Yani denenecek pek çok şey vardı ve en iyi turu atmaya odaklanmadık."

"Ancak azami hız gerçekten önemli bir şey ve bence büyük bir adım attık."

"Sanırım geçen yıl testlere başlamadan önce sezon boyunca hangi motosikleti kullanacağımızı biliyorduk."

"Şu anda birçok seçeneğimiz var ve adım adım yönümüzü bulmamız gerekiyor. Geçen yıl elimizdekiyle yetinmek zorunda kalmıştık." dedi.

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