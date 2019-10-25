Quartararo büyük kaza sonrası ikinci seansa katılamadı

Petronas Yamaha SRT'nin çaylak sürücüsü ilk antrenman seansını son bölümünde kaza yaptı ve acı içinde yerde kaldı.

Doğruca tıbbi merkeze götürülen Fransız sürücünün ciddi bir sakatlığı olmadığı açıklandı ve pistteki tıbbi ekip onun seans için uygun olduğunu da duyurdu.

Ancak sol ayak bileğinde oluşan hematom için daha fazla tedavi görmesi gerekiyordu.

Bu yüzden ikinci seansta yer alamadı. Quartararo, kazasını MotoGP'de ıslak zeminde yeterince tecrübe sahip olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Takımın açıklamasına göre Quartararo'nun durumu takip edilecek üçüncü antrenman seansından önce bir güncelleme yayınlanacak.