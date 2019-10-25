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MotoGP / Avustralya GP / Son dakika

Quartararo büyük kaza sonrası ikinci seansa katılamadı

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Quartararo büyük kaza sonrası ikinci seansa katılamadı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Eki 2019 06:35

Fabio Quartararo, cuma günkü ilk seansta kaza yapınca Philip Island'daki ikinci antrenman seansına katılamadı.

Petronas Yamaha SRT'nin çaylak sürücüsü ilk antrenman seansını son bölümünde kaza yaptı ve acı içinde yerde kaldı.

Doğruca tıbbi merkeze götürülen Fransız sürücünün ciddi bir sakatlığı olmadığı açıklandı ve pistteki tıbbi ekip onun seans için uygun olduğunu da duyurdu.

Ancak sol ayak bileğinde oluşan hematom için daha fazla tedavi görmesi gerekiyordu.

Bu yüzden ikinci seansta yer alamadı. Quartararo, kazasını MotoGP'de ıslak zeminde yeterince tecrübe sahip olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Takımın açıklamasına göre Quartararo'nun durumu takip edilecek üçüncü antrenman seansından önce bir güncelleme yayınlanacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Jamie Klein

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