Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"

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Yarışa dördüncü başlayan ve sıkı bir mücadele ortaya koyan Quartararo, özellikle Ducati sürücüleriyle çok sıkı mücadele ederek yerine tutunmayı başardı.

Ancak yarışa önünde başlayan Jack Miller ve Marc Marquez gibi isimlerin düşmesine rağmen dördüncülükten öteye gidemeyen Fransız sürücü, böylece şampiyonluğu da Francesco Bagnaia'ya kaptırmış oldu.

Bagnaia ve Miller ile galibiyet mücadelesi veriyor olsaydı fark yaratıp yaratamayacağı sorulan Quartararo, "Hayır, ne yazık ki hayır. Harika bir tempo yakaladık, ön grupta kalabilecek gibiydik, ancak Jack 2. virajda geç fren yapınca virajı genişten almak zorunda kaldım."

"Pecco ile temas ettiğim sırada epey zorluyordum, sınırlarımı aşmak istiyordum. O turda sınırdaydım, aslında tüm yarış boyunca sınırdaydım."

"Ancak hiçbir pişmanlığım yok çünkü yarış boyunca her şeyimi ortaya koydum. Şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğinizde pozitif kalmaya çalışmalısınız, bardağın %99'u boş olsa bile."

"Dolu olan %1'lik kısmı değerlendireceğim. İlk yarış için beklemem gereken önümüzdeki dört ay boyunca daha sıkı çalışacak, kendimi daha iyi hazırlayacak ve gelecek sezon daha sıkı mücadele eden bir sürücü olacağım." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mücadele biter bitmez rakibini tebrik eden Quartararo, yarıştan sonraki 15 dakikanın epey zor geçtiğini, ancak kendisinin halen "bir savaşçı, bir kazanan" olduğunu ve gelecek sezon için hazırlıklara başlamayı dört gözle beklediğini söyledi.

Fransız sürücü, "Yarışın ardından elbette duygusal anlar yaşadım. Ben bir savaşçıyım, bir kazananım, ilk sırada olmak istiyorum."

"Özellikle ilk 15 dakika çok zorluydu. Ama olan oldu, biten bitti, dolayısıyla bu defteri kapatıp yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Salı günkü testlerden itibaren hazırlıklara başlıyoruz. Bunu yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum." dedi.

Son olarak lastik anlamında zorlu bir yarışı geride bıraktığını da söyleyen Quartararo, "Lastik basıncı sorunu yaşamadık, genel olarak lastiklerin fazla yumuşak olmasından ötürü sıkıntı çektik."

"Bu piste en yumuşak lastikleri getiriyorlar, sanırım her yıl bu pistte sıcak hava koşullarıyla karşılaştığımız için bu durumla karşılaşıyoruz. Bugün hava 26-27 dereceydi."

"Motosikletimiz yumuşak lastikleri iyi kullanabilmek için biraz fazla yumuşak, bu nedenle her zaman en sert lastikleri tercih ediyoruz. Mesele de bu." dedi.