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MotoGP / Algarve GP Haberler

Quartararo: "Bu hafta sonu çok fazla hata yaptım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dünya şampiyonu Fabio Quartararo, MotoGP Algarve Grand Prix'sinde kaza yapmadan önce "birçok hata yaptığını" söylüyor.

Quartararo: "Bu hafta sonu çok fazla hata yaptım"

Yamaha sürücüsü, cumartesi günü Algarve'de düzenlenen sıralama turlarında ancak yedinci oldu ve yarış galibi Francesco Bagnaia ile benzer hıza sahip olduğunu hissetmesine rağmen, pek fazla ilerleme kaydedemedi.

Yarışta altıncı sıraya çıkan Quartararo, Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'in ardına takıldı ve Japon üreticinin en yüksek hız eksikliği nedeniyle rakibini geçemedi.

Misano'da kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan eden Quartararo, yarışın 21. turuna gelindiğinde motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak, bu yıl ilk kez yarış dışı kaldı.

Quartararo, "Bagnaia'nin nisan ayındaki ilk Algarve yarışında, 11. sıradan başladığını ve geçiş yapmakta sorun yaşamadığını hatırlıyorum."

"Fakat ben, bugün 15 tur boyunca Martin'in gerisinde kaldım ve benden bir saniye daha yavaş sürse bile onu geçemedim."

"Sınırı zorluyordum ve birçok hata yaptım. Kaza yaptığım noktada, çok geç fren yaptım ve buna rağmen dönmeye çalıştım. Kaza bu yüzden oldu."

"Yani neden kaza yaptığımı biliyorum fakat bu tür bir zorluk yaşamamız üzücü bir şey çünkü motosikleti sürmek çok keyifli. Yine de bu süratlerde herhangi bir hata yapamazsınız."

"Eğer harika bir sıralama turları geçirirsem, kesinlikle zafer için savaşabilirdim. Ancak sıralama turlarında geride kalırsanız, galibiyete ve podyuma 'elveda' diyorsunuz." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, tıpkı geçen yıl Joan Mir'in yaşadığı gibi, şampiyonluğu kazandıktan sonraki yarış kaza yaptı ve yarışa veda etti. 2018'de de Marc Marquez aynı şeyi yaşamıştı.

Fakat Yamaha sürücüsü, yarışta sahip olduğu baskının önceki yarışlardan farklı olmadığını belirtti.

“Dürüst olmak gerekirse, hayır. Farklı hissetmiyorum. Bu sabah gayet iyi bir tempodaydım, cumartesi öğleden sonra dışında tüm hafta sonu gerçekten iyi geçti."

“Sonrasında farklı hissetmek üzüntü vericiydi ve kaza yaptığım noktada 'bakalım ne olacak' diye düşünüyordum."

“Sınırdaydım ve virajı dönemedim ama bekleseydim diğerlerinin beni geçeceğini biliyordum. Bu yüzden sadece şansımı denedim."

"Bu deneme işe yaramadı. Motosikletimizde, diğerlerinin sahip olmadığı zayıf noktaları açıkça görebiliyorum ama aynı zamanda bazılarının sahip olmadığı olumlu noktaları da görüyorum."

"Fakat bir şekilde başka taraflardan ödün verecek dahi olsak en yüksek hızı artırmaya ihtiyacımız var çünkü geçiş yapmak kabus gibi. Açık şekilde geçiş yapamıyoruz."

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